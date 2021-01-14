بوتين يفجر مفاجأة بشأن كيفية التعامل مع سلالات كورونا الجديدة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه من المستحيل التنبؤ بكيفية تطور الوضع مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا "كوفيد-19".





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، طالب بوتين في حديث مع رئيس جمهورية أودمورتيا الروسية ألكسندر بريشالوف بالاتصال بزملائهم في مناطق البلاد المجاورة، حيث لا يمكن حتى الآن التنبؤ بنسبة 100% بكيفية تطور الوضع في المستقبل القريب مع هذه الطفرات الجديدة.





وأضاف: "يجب إدارة واتخاذ القرارات في الوقت المناسب حتى لا يكون هناك عبء زائد في مكان ونقص في الاستخدام في مكان آخر"، في إشارة إلى المستشفيات ومراكز العلاج من فيروس كورونا.





وأشار الرئيس الروسي إلى ضرورة الاحتفاظ باحتياطي الأسرّة في مستشفيات لا تكون بعيدة عن مناطق سكن المواطنين المصابين.





وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن أمس الأربعاء، بدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا لجميع شرائح المواطنين في البلاد اعتبارا من الأسبوع المقبل.