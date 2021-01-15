الجمال عدى الكلام.. ممشى أهل مصر تحفة ساحرة في أحضان النيل ومفاجأة جديدة للمصريين

تعمل الدولة في مخطط شامل لاستعادة محافظة القاهرة التي أبهرت العالم بجمالها ورونقها الساحر في خمسينيات القرن الماضي حينما كانت أجمل مدن العالم.





الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص من البداية على تطوير العاصمة ليتحاكى بها العالم ، وأعطى توجيهاته للمسؤولين بإزالة كافة أشكال العشوائية وتطوير وتجميل مناطق العاصمة والحفاظ على ما بها من تراث وآثار.





ومن أبرز خطط الدولة لتطوير وتجميل العاصمة ، كورنيش النيل حيث فكرت الدولة بتحويله إلى مزار عالمي يغير وجه القاهرة ليكون صورة نمطية جديدة لدى العالم بمدى جمال وسحر القاهرة، حيث أعلنت الدولة إنشاء مشروع ممشى أهل مصر ضمن الخطة المتكاملة لتطوير معالم محافظة القاهرة.





ظهرت التصميمات والشكل النهائي الذي أبهر كل من رآه معتقدا أن المشهد من قلب أوروبا ، فالمشروع سيحول الكورنيش إلى تحفة جمالية ومنتزه لكل المصريين والسياح على أطول وأعرق نهر في العالم ألا وهو نهر النيل.





المشروع العالمي الذي سيحول الكورنيش إلى تحفة جمالية ومنتزه لكل المصريين بمنطقة الكورنيش بدأ في المنطقة ما بين كوبري 15 مايو وحتى كوبري إمبابة، وهو عبارة عن ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4,7 كم، ويبلغ متوسط عرض الممشى العلوى 4,5 م بينما يبلغ متوسط عرض الممشى السفلى 6,5 م.





ويضم المشروع 19 مبنى، منها 5 مطاعم، و5 كافيتريات، و62 محلا تجاريا، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، إلى جانب 3 مدرجات بإجمالى أطوال 315 م تتسع لـ 1240 فردا، بالإضافة إلى مسرح بمساحة 275 م2 يتسع لـ 772 فردا.





وتشمل المرحلة الأولى من المشروع امتداد 1.8 كيلو متر بداية من كوبري 15 مايو وتنتهي عند كوبري إمبابة.





المرحلة الثانية والتي يجري إنشاؤها تبدأ من كوبرى قصر النيل وتنتهي عند كوبرى 15 مايو، كما تشمل المسافة من كوبرى إمبابة حتى كوبرى الساحل بامتداد 2.9 كيلو متر.





وأكد مصدر بمحافظة القاهرة أن المشروع تبلغ تكلفته حوالي 585 مليون جنيه، مشيرا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى قريبا حيث بلغت نسبة التنفيذ 95 % .





وأوضح أنه من المقرر أن يتم تخصيص شركة أمن وأخرى للنظافة للحفاظ على أمن المواطنين والحفاظ على نظافة الممشى باستمرار.