رسميا .. الهلال السعودي يقرر الاستغناء عن عمر خربين

أعلن نادي الهلال السعودي الاستغناء عن خدمات الدولي السوري عمر خربين لاعب الفريق بعد الفترة التي قضاها في صفوف الزعيم.





ونشر الحساب الرسمي للهلال على تويتر تغريدة جاء فيها "شكرًا عمر".





كشف تقرير صحفي، الإثنين الماضي، أن نادي الوحدة الإماراتي، بدأ المفاوضات مع السوري عمر خربين مهاجم الهلال السعودي، للحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.