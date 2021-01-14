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فن

علي العربي: فيلم "كابتن الزعتري" ملهم ومشاركته بمهرجان صاندانس فخر

الخميس 14/يناير/2021 - 07:46 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
قال المخرج والمنتج علي العربي تعليقا علي مشاركة فيلمه "كابتن الزعتري" في المسابقة الرسمية لمهرجان صاندانس الذي يقام في ولاية أوتاه بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه سعيد وفخور بمشاركة الفيلم في المهرجان ويعتبره انتصارا لحلمه وشغفه بالسينما، ولأنه أيضا واحد من أعرق وأكبر المهرجانات السينمائية العالمية ولا يقبل الكثير من الأفلام من المنطقة العربية.
 
وأضاف علي العربي، أنه من الجيد أن يشارك فيلم مصري في السوق الأمريكي لأنه سوق عالمي ضخم وليس لدي العديد من المخرجين خبرة كبيرة به علي عكس السوق الأوروبي الذي استطاع المصريين المنافسة به منذ سنوات طويلة، وأشار علي العربي إلي مهرجان صاندانس يضمن للفيلم مشاهدة كبيرة في العالم كله ليس فقط علي مستوي الجمهور وإنما علي مستوي المؤسسات الداعمة للسينما وشباب السينمائيين.

وأوضح علي العربي أنه إلتقي المراهقين، "محمود وفوزي" بطلي الفيلم عام 2013، مشيرا إلي أن الفيلم عمل ملهم وهو عن الحلم والصداقة وكرة القدم وعن الحالمين في أماكن تنعدم فيها الفرص.

واستكمل المخرج والمنتج للفيلم علي العربي  قائلا، إن تصوير الفيلم كان يستمر لحوالي 6 إلي 7 شهور متواصلة في العام ما بين التصوير داخل المخيم وغيرها من الدول في نفس الوقت وهو ما يجعل العمل أكبر إنتاج في الشرق الأوسط في الفترة الحالية، وهي التكلفة التي تحملها بالكامل من خلال شركته "Ambient light" ، إضافة إلي المنتجين المشاركين آية دوارة وأمجد أبو العلاء ومارك لطفي المنتج الإستشاري ممن شكلوا إضافة كبيرة للفيلم.

وأضاف علي العربي أن مهرجان الجونة السينمائي محطة مهمة في بداية خروج لأنه ثاني المهرجانات نقدم به لطب دعم منه وفعلا حصل الفيلم علي دعم كبير ليس ماديا فقط، فهو من أهم المنصات الداعمة للأفلام وسوق كبير عالمي في مصر تستطيع من خلال التعرف علي كثير من صناع السينما وروادها وكان تجربة مهمة جدا للفيلم والمهرجان دعمنا بشكل كبير.

واختتم علي العربي حديثه بأنه يتمني أن يشعر العالم بالمشاعر التي يشعر بها بطلي الفيلم التي تتشابه مع الظروف التي نعيش فيها حاليا فبطلي العمل معزولان داخل مخيم، والعالم كله الآن معزول أيضا بسبب فيروس كورونا.
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