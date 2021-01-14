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حوادث

الشرارة الأولي بورشة الدوكو.. الحماية المدنية تنقذ مخازن وزارة الصحة من كارثة

الخميس 14/يناير/2021 - 07:33 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
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كتب محمد صبري
كشف مصدر أمني كواليس بلاغ حريق مخزن تابع لوزارة الصحة بالعباسية، موضحا أن الشرارة الأولى للحريق كان بورشة دوكو الأخشاب بالمخزن التابع للوزارة، إلا أن سرعة انتقال قوات الحماية المدنية بالقاهرة حال دون وقوع كارثة وتدمير محتويات المخزن بالكامل.

وأفاد المصدر بأنه ورد بلاغ لشرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مخزن خلف المستشفى الإيطالي بالعباسية.

على الفور تم توجيه ٥ سيارات إطفاء فى حينه والتعامل مع ألسنة النيران وتم إرسال ٧ سيارات إطفاء أخرى و٤ خزانات مياه وتم محاصرة كرات اللهب التي دمرت معظم محتويات المخزن التابع لوزارة الصحة.

وانتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص والمعاينة أن الحريق التهم ورشة دوكو دهان الخشب على مساحة ٣٥ مترا داخل مخزن بمساحة ١٥٠٠ متر تقريبا تابعة لـ"إدارة المشتريات والمخازن وزارة الصحة"، كما تبين عدم وجود مصابين أو وفيات.

وانتقل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى مكان البلاغ وتابع بنفسه جهود القوات خلال مكافحة النيران علي مدار ساعتين متواصلين من العمل لمحاصرة النيران.

في الوقت نفسه، كلفت النيابة العامة المعمل الجنائي بسرعة الانتقال لتحديد حجم التلفيات والخسائر، وسبب الحريق، وتولت التحقيق مع شهود العيان.
الشرارة الأولي بورشة الدوكو.. الحماية المدنية تنقذ مخازن وزارة الصحة من كارثة
الشرارة الأولي بورشة الدوكو.. الحماية المدنية تنقذ مخازن وزارة الصحة من كارثة
الشرارة الأولي بورشة الدوكو.. الحماية المدنية تنقذ مخازن وزارة الصحة من كارثة
الشرارة الأولي بورشة الدوكو.. الحماية المدنية تنقذ مخازن وزارة الصحة من كارثة
الشرارة الأولي بورشة الدوكو.. الحماية المدنية تنقذ مخازن وزارة الصحة من كارثة
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