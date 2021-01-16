فيديوجراف.. زوجة تربط زوجها من عنقه وتسير به في الشوارع

واقعة جديدة مثيرة للسخرية حدثت في كندا، وذلك بعد فرض السلطات إجراءات حظر التجول لمواجهة فيروس كورونا المستجد والذي يبدأ من الساعة 9 مساءً حتى الخامسة صباحا، ولا يجوز الخروج إلا في حالات استثنائية، وهي طلب المساعدة أو الخروج لتمشية الكلب.









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استغل زوجان هذا الاستثناء وخرجا للتنزه بالقرب من مكان إقامتهما، ولكن من خلال حيلة اتبعها الثنائي وهو أن يقوم الزوج بالمشي على قدميه ويديه وكأنه كلب حتى لا يتعرض للغرامة بسبب حظر التجول.









ونستعرض المزيد من التفاصيل حول قيام زوجة بسحب زوجها في الشارع مثل الكلاب من خلال الفيديو جراف التالي.