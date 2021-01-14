حقيقة اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بهندسة جامعة القاهرة

قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، إنه لم يتم اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول حتى الآن.





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وأوضح "عبد الفتاح" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الجداول التي تم تداولها على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، جداول مبدئية وليست رسمية.





وأضاف، أنها الموضوعة منذ بدء العام الدراسي والتي كان من المقرر إجراء الامتحانات، وفقًا للمواعيد المقررة لها وذلك قبل التعديلات والقرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا بشأن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر إقامتها بعد انتهاء إجازة نصف العام.





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وتابع، أن الكلية ستضع الجداول خلال الفترة القادمة، بحيث تتماشى مع الظروف القائمة وقرارات مجلس الجامعة، ومجلس الوزراء.





ونوه ، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة إلى أن الكلية تقوم بعمليات المراجعة بالنسبة للمقررات والبرامج الدراسية التي تم الانتهاء منها ، وطرح المتبقي منها من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية.



