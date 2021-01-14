بعد إصابته بـ كورونا.. آخر التطورات الصحية لوزير الصحة اللبناني

كشفت إدارة مستشفى سان جورج، آخر تطورات الحالة الصحية لوزير الصحة اللبناني حمد حسن بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وذكر المستشفى في بيان له اليوم، أن الوضع الصحي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن جيد.





وأشار المستشفى في بيانه إلى أن الوزير اللبناني يمارس نشاطه وعمله من غرفته في المستشفى.





وكانت إدارة مستشفى السان جورج أعلنت أمس عن ثبوت إيجابية إصابة وزير الصحة اللبناني حمد حسن بفيروس كورونا المستجد.





وقال المستشفى في بيان: "بعد الجهد والتعب والمعاناة العمل الدؤوب كان وسام جهاده أن أصيب الوزير حسن بسهم من سهام فيروس كورونا وقد دخل المستشفى لتلقي العلاج، ونطمئن المحبين بأن وضعه مستقر".







