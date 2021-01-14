بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات لـ الهام شاهين تبرز أنوثتها

تصدرت الفنانة الهام شاهين؛ مؤشر البحث على جوجل .

؛ بإطلالاتها الجريئة والمثيرة التي تخطف بها الأنظار فى أغلب المناسبات والمهرجانات.

؛ على ترك شعرها القصير ووضع الماكياج الهادئ الذى يزيد من جمالها وأناقتها.

واشتهرت الهام شاهين بالجرأة ليس فقط في اعمالها الفنية بمناقشتها لقضايا مجتمعية حساسة بل ايضا في إبداء آرائها والتعبير عن نفسها والرد على منتقديها.









وقالت الهام شاهين في حوارها مع الاعلامية بوسي شلبي:"أنا مغرورة بموهبتي وذلك في اول حوار لها بعد حصولها على جائزة افضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42" عن فيلم "حظر تجول"









وأشارت إلهام شاهين إلى أنها تكره السوشيال ميديا وتحتقرها :” لأنها تضيع الوقت وتسرق حياة الإنسان وهناك اشخاص من وراء شاشة التليفون يتنمرون ويتطاولون”.









ولفتت الهام شاهين إلى أن فيلم الهلفوت مع عادل امام غير مسار حياتها الفنية بشكل كبير واصبحت منذ حينها نجمة سينمائية.







