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مرأة

بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات لـ الهام شاهين تبرز أنوثتها

الخميس 14/يناير/2021 - 09:37 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تصدرت الفنانة الهام شاهين؛ مؤشر البحث على جوجل .


وتتميز  إلهام شاهين ؛ بإطلالاتها الجريئة والمثيرة التي تخطف بها الأنظار فى أغلب المناسبات والمهرجانات. 


وتعتمد إلهام شاهين ؛ على ترك شعرها القصير ووضع الماكياج الهادئ الذى يزيد من جمالها وأناقتها. 


واشتهرت الهام شاهين بالجرأة ليس فقط في اعمالها الفنية بمناقشتها لقضايا مجتمعية حساسة بل ايضا في إبداء آرائها والتعبير عن نفسها والرد على منتقديها. 


وقالت الهام شاهين في حوارها مع الاعلامية بوسي شلبي:"أنا مغرورة بموهبتي وذلك في اول حوار لها بعد حصولها على جائزة افضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42" عن فيلم "حظر تجول"


وأشارت إلهام شاهين إلى أنها تكره السوشيال ميديا وتحتقرها :” لأنها تضيع الوقت وتسرق حياة الإنسان وهناك اشخاص من وراء شاشة التليفون يتنمرون ويتطاولون”.


ولفتت الهام شاهين إلى أن فيلم الهلفوت مع عادل امام غير مسار حياتها الفنية بشكل كبير واصبحت منذ حينها نجمة سينمائية. 


وكشفت الهام شاهين انها اجهضت نفسها مرتين بسبب عشقها للفن ، مشيرة الى انها لا تشعر بأنها حرمت من الأمومة لانها تعتبر شقيقها امير شاهين بمثابة نجلها قائلة : "أول ما عرف ينطق كان بيقولى ماما ميمي".
بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات لـ الهام شاهين تبرز أنوثتها
بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات لـ الهام شاهين تبرز أنوثتها
بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات لـ الهام شاهين تبرز أنوثتها
بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات لـ الهام شاهين تبرز أنوثتها
بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات لـ الهام شاهين تبرز أنوثتها
بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات لـ الهام شاهين تبرز أنوثتها
بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات لـ الهام شاهين تبرز أنوثتها
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بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات لـ الهام شاهين تبرز أنوثتها

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