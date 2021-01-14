خالد فودة: مهرجان عالمي للهجن في ذكرى تحرير سيناء أبريل المقبل

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن تنظيم مهرجان عالمي للهجن احتفالا بذكرى تحرير سيناء ابريل القادم بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة.





جاء ذلك خلال احتفال محافظة جنوب سيناء بالذكرى الأولى لافتتاح مضمار الهجن الدولى بمدينة شرم الشيخ والذى تم افتتاحة يوم 16 يناير 2020 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والأمير محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى فى احتفالية عالمية العام الماضى ، وذلك بتنظيم مهرجان سباق للهجن على المستوى المحلى بمشاركة 17 محافظة مصرية تحت رعاية المحافظة والاتحاد المصرى للهجن فى الفترة من 16 الى 18 يناير الجارى 2021 .





وقد جاء افتتاح موسم البطولات محليا نظرا للظروف الراهنة والاجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ، ولكن هناك خطة يتم الإعداد له لتنظيم عدد من البطولات العالمية بمشاركات دولية على مدار الشهور القادمة بواقع بطولة كل شهر ، كما يتم الإعداد لمهرجان عالمي فى شهر ابريل القادم بمناسبة ذكرى أعياد سيناء وتتم الدراسة والإعداد بالتعاون مع الجانب الإماراتى .





و تفقد فودة اليوم مضمار الهجن برفقته اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ والتقي بالمشاركين فى البطولة من ابناء المحافظات المختلفة، برفقته المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ البرنامج التدريبى الخاص برفع قدرات العاملين بمنظومة حماية الطفل والتى تنظمه الامانة العامة للمجلس القومى للطفولة والامومة ، برئاسة الدكتورة سحر السنباطى امين عام المجلس والذى يقام بأحد منتجعات مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 الى 15 يناير الجارى.





وتتبلور فعاليات البرنامج التدريبى فى التعريف بمهارات التواصل وانماط الشخصيات ومهارات العمل الجماعى ومهارات الاتصال الفعال وعرض تقديمى عن حقوق الطفل من منظور الأسرة الصغيرة ومهارات التفاوض والإقناع والدعوة وكسب التأييد ، ويشارك فى المؤتمر مدير الوحدة العامة و مقرر عام اللجنة العام اميمة محمد ابراهيم و مديرى الوحدات الفرعية لمدن راس سدر و ابوزنيمة و ابو رديس و طور سيناء و قد القت المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ كلمة شكرت فيها جهد امانة المجلس و كذلك جهد فريق عمل حماية الطفل بالمحافظة.





وفى كلمته رحب المحافظ بفريق العمل وأكد على اهتمامه الشديد بالطفولة والأمومة وأنهم على قمة أولوياته فى نشاطه المجتمعى بالمحافظة وأن المحافظة تقدم كافة أشكال الدعم لهم كما هناك اهتماما خاصا بذوى الاحتياجات وطلاب المدارس الفكرية ورعايتهم من كافة الوجوه وتمنى نجاح فعاليات البرنامج التدريبى والخروج بتوصيات هامة وملزمة كما وجة بتخصيص قطعة أرض بطور سيناء لإنشاء دار رعاية الطفل مع رعاية المسنين و فى نهاية اللقاء قام المحافظ بإهداء درع المحافظة الى الدكتورة سحر السنباطى الامين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة تقديرا لجهودها ، كما قدمت امين المجلس دروع شكر للمحافظ ونائب المحافظ .