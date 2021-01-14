تعليمات جديدة بشأن امتحانات حقوق عين شمس .. إخلاء المدن الجامعية بالتدريج.. وتمديد الإجازة التبادلية للعاملين في كلية زراعة

_تعليمات جديدة بشأن امتحانات حقوق عين شمس
_لمواجهة كورونا .. إخلاء المدن الجامعية بـ "عين شمس" بالتدريج
_وكيل آداب عين شمس: رفع المحاضرات بنسبة تتخطى 95%
_ تمديد الإجازة التبادلية للعاملين بزراعة عين شمس
قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير وفقا لقرار مجلس الوزراء بنظام التعليم عن بعد مشيرا إلى أنه يتم متابعة سير العملية التعليمة بشكل مستمر.
وأضاف الدكتور ناجي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه تم الانتهاء من 95% من المحاضرات سواء بالشكل المباشر أو ونلاين وتستمر الدراسة الفترة الحالية أونلاين فقط موضحا، أن الكلية قامت بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول إلى ما بعد إجازة منتصف العام بناء على قرارات الحكومة، وستقوم الكلية بإعداد الجداول الدراسية مرة أخرى.
وشدد عميد كلية الحقوق على سرعة تقديم ملفات وسداد الرسوم الدراسية لطلاب الفرقة الأولى (انتظام وانتساب ) بحد اقصي الخميس 21_1_2020 مطالبا بسرعة سداد المصروفات الدراسية لطلاب الفرقة الثالثة.
وكشف الدكتور ناجي عن كيفية إتمام مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا بعد قرار مجلس الوزراء بتأجيل الامتحانات لمواجهة تفشي فيروس كورونا في ظل الظروف الراهنة.
وأكد أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، لمجابهة جائحة تفشي فيروس كورونا، وتعليق الدراسة بالجامعات وتأجيل كافة الامتحانات والفعاليات والأنشطة للحد من انتشار الفيروس؛ تقرر اتخاذ بعض الإجراءات.
ولفت إلى ضرورة الحد من التواصل المباشر بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية حرصا من إدارة الجامعة على مصالح أبنائها الباحثين من طلاب وطالبات الدراسات العليا خاصة هؤلاء الذين تم تحديد موعد لمناقشة رسائلهم العلمية يرجى اتخاذ اللازم نحو الاقتصار علي حضور لإتمام المناقشة:
1_ المحكمين
2_ المشرفين
3_ الطالب
يأتي ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من توفير أماكن مناسبة وتعقيمها كذلك توفير المطهرات أما بالنسبة إلى طلاب الدراسات العليا الذين لم تحدد لهم مواعيد المناقشة بعد، فيتم تأجيل المناقشة إلى ما بعد يوم 20 فبراير 2021 على أن يتم إسقاط هذه المدة من التسجيل.
وفي ذات السياق قالت الدكتورة حنان كامل وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس، إنه تم الانتهاء من رفع المحاضرات على الموقع الخاص بالكلية بنسبة تتخطى الـ 95%.
وأكدت حنان كامل لـ صدي البلد أنه يتم خلال الفترة الحالية تطوير الكلية بشكل كامل مع متابعة الطلاب عن بعد واستمرار الدراسة أونلاين، موضحة أن هذه فرصة عظيمة للطلاب لمراجعة المناهج مرة أخرى.
وأشارت إلى أن الكلية قامت بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول إلي ما بعد إجازة منتصف العام بناء علي قرارات الحكومة، وستقوم الكلية بإعداد الجداول الدراسية.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه كان من المقرر بدء الامتحانات العملي والنظري خلال الأسبوع المقبل لكن تم تأجيلها بعد القرارات التي اتخذتها الدولة حرصا علي سلامة الطلاب .
واضاف عميد زراعة خلال تصريحاته لـ صدي البلد، إن الكلية انتهت من رفع جميع المحاضرات اونلاين وهذه فرصة عظيمة للطلاب لمراجعة المناهج مرة اخري .
وأشار الي ان الكلية قامت بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول الي ما بعد إجازة منتصف العام طبقا لتعليمات الجامعة بناء علي قرارات الحكومة المصرية ، وستقوم الكلية باعداد الجداول الدراسية.
أعلنت كلية الزراعة جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تقسيم أيام العمل بالكلية بدايةً من يوم السبت إلى الخميس بالأسبوعين، فيبدأ الأسبوع الأول من السبت ٢ يناير وحتى الخميس٧ ينابر والأسبوع الثاني يبدأ من السبت ٩ يناير وحتي الخميس ١٤ يناير.
ويأتي ذلك بناءً علي قرارات رئاسة مجلس الوزراء وقرار رئيس جامعة عين شمس بشأن منح العاملين بالجامعة اجازة تبادلية لمدة اسبوعين.
كما أكد مصدر مسئول بالمدن الحامعية بعين شمس، أنه تم إخلاء المدن الجامعية بالتدريج وسط اجراءات احترازية مشددة ، وذلك فى ضوء القرارات الأخيرة التى اتخذها مجلس الوزراء .
وأضاف المصدر خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أنه خلال الفترة الماضية تم تسكين كل طالب بغرفة خاصة واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب مع تجديد وتطوير كافة المنشآت و كذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب.
وأشار الي انه تم الإبقاء فقط على الطلاب الوافدين، وسط إجراءات احترازية مشددة، موضحا أنه يتم الكشف الطبي عند دخول اي طالب الي المدينة الجامعية ، وهو عبارة عن تحليل مخدرات وغيرها من الإجراءات الطبية التي تحافظ على جميع الطلاب .