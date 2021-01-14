في عمر الـ30 والأول في تاريخ السلطنة.. من هو ولي عهد عمان الجديد

وفق ما جاء بالتعديلات الدستورية الجديدة التي أصدرها السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، يصبح ذي يزن بن هيثم بن طارق وليًا للعهد وأول ولي عهد لسلطنة عمان.





ولاقت التعديلات الدستورية للسلطان العُماني حالة واسعة من التفاعل الكبير من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مغردين بكلمات حملت التهنئة والتبريكات للثقة الكبيرة التى نالها عن جدارة ولي العهد العماني ذي يزن ولما يتوسمون فيه من صفات وقدرات تؤهله لحمل هذه الأمانة، داعين الله له أن يسدد خطاه ويوفقه لما فيه الخير والأمن والرخاء لشعب عمان، ومعتبرين فى الوقت ذاته، أن الخطوة بمثابة نقلة نوعية كونه أول ولي عهد فى السلطنة، و تغيير متطور يدفع لتفاؤل بمستقبل تتسارع فيه عجلة التطوير فى جميع مناحي الحياة.





وحسب ما تم تناقلته وسائل الإعلام، فإن السلطان هيثم بن طارق "أصدر نظاما أساسيا جديدا ينظم آلية انتقال الحكم، وتسمية ولي العهد، إضافة لقانون جديد للبرلمان".









وحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن "أهم ما ورد في المرسوم السلطاني السامي رقم 6 لعام 2021، وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته".









وحول السيرة الذاتية لـ ولي عهد سلطنة عمان، فهو أكبر أبناء السلطان هيثم بن طارق من مواليد 21 أغسطس 1990،تلقى تعليمه الإبتدائي والثانوي فى مدارس السلطنة وأكمل دراسته العليا فى المملكة المتحدة فى بريطانيا فى تخصص العلوم السياسية، عمل بعدها فى وزارة الخارجية سكرتيرا ثانيا فى السفارة العمانية بالمملكة المتحدة، وبعد تولي السلطان هيثم مقاليد الحكم عين ذي يزن وزيرًا للثقافة والرياضة والشباب.









وعُيّن بمنصب وزير الثقافة والرياضة والشباب التي تشكلت من اندماج وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب، منذ أغسطس الماضي.









ورعى حفل يوم الشباب العُماني في أكتوبر 2019، وكذلك كأس السلطان لكرة القدم في الشهر ذاته.









ويحمل ذي يزن درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا، كما أنه أصغر وزير في حكومة سلطنة عُمان الجديدة.