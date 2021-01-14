شاهد.. أحدث ظهور لعمرو دياب من دبي.. والمتابعين: عم العالم

شارك الفنان عمرو دياب صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عمرو دياب في الصورة مرتديا جاكيت طويل باللون الأبيض، مع بنطلون جينز فاتح، ومعتمد علي سلسلة وساعة باللون الفضي.

وعلق عمرو دياب علي الصورة قائلا: "دبي".

وتفاعل معه العديد من متابعيه كالآتي:

عم العالم – عمرو الكاجوال – الهضبة – بحبك

وتصدر الألبوم الجديد للنجم الكبير عمرو دياب "يا أنا يا لأ" و الذي صدر مع حلول رأس السنة الجديدة، مبيعات منصة آي تيونز الرقمية الشهيرة الخاصة بالموسيقى العالمية و التابعة لشركة أبل العالمية





وتصدر الألبوم المركز الأول في مبيعات المنصة الرقمية لدول الشرق الأوسط ومنها الأردن، قطر، السعودية والإمارات والتي صدر بهم الألبوم رسميا حتى الآن والمقرر إتاحته رسميًا على نفس المنصة في مصر مع نهاية الشهر الجاري.





جدير بالذكر أن المركز الرابع في نفس الدول مازال يحتله الفنان عمرو دياب عن ألبومه السابق "احلى و احلى" و الذي صدر منذ ٤ أعوام .





كما يحتل ألبوم معدي الناس المركز التاسع في مبيعات أي تيونز على مستوى الوطن العربي ، كما يحتل ألبوم كل حياتي المركز السادس عشر على مستوى الوطن العربي بينما يحتل التاسع في الأردن.