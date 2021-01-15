الحبس سنة وغرامة 200 جنيه .. عقوبة طالب أسنان انتحل صفة طبيب بسوهاج

انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة انتحال و مزاولة أشخاص لمهنة الطبيب، وقيامهم بالكشف على المرضى، بغرض التكسب من ورائها، حتى تم كشفهم والقبض عليهم.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ من الدكتور عثمان أحمد عثمان، مدير الإدارة الصحية بجرجا، بورود معلومات بفتح طالب بكلية طب أسنان عيادة طبية تخصص باطنة وجراحة عامة وجراحة أطفال بقرية البربا في جرجا.









و قد واجه قانون مزاولة مهنة الطب ، هولاء المخادعين بعقوبات تصل للحبس والغرامة:





قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، نص على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين، ففي المادة 10 من القانون نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».









غلق العيادة ونزع اللوحات





فى جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه، مشيرا إلى أنه ومع ذلك، يجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.













و تنص المادة 11 من القانون على:" أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.









كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».





ونصت المادة 12 من القانون على :" يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من القانون لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير".













وحاول مسئولي العلاج الحر بالإدارة الصحية بجرجا الوصول لمكان العيادة وضبط المشار إليه متلبسًا أثناء إجراء الكشف الطبي على المرضى، ولكنه تمكن من الهرب وإغلاق العيادة، وفتح عيادة أخرى بنفس التخصص بمكان آخر.









وعقب التحريات الأولية، تم التوصل إلى أن الطالب تمكن من فتح عيادة أخرى بمدخل العسيرات، وتبين أنه أنشأ عيادة بها غُرف "كشف وعمليات وإقامة".









وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطالب وتشميع العيادة وتحريز العقاقير التي وجدت بها.









حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.