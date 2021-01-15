بعد التهكم على شخص من ذوي الهمم بالدقهلية .. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر

أصبحت ظاهرة التنمر سلوك غير أخلاقي، يهدد حياة الأفراد وتحدث نوعًا من الاكتئاب لديهم وذلك بسبب إتباع مختلف طرق إستعراض القوة والسخرية سواء كان ذلك علي الشكل والمظهر العام أو المستوي الاجتماعي أو حتي علي الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، للتباهي والتفاخر بأنفسهم من خلال وضع ذويهم دائما في حيز المقارنة والإنتقاد.





وترجع أحداث الواقعة إلى أن أجهزة وزارة الداخلية نجحت فى كشف تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يقومون بالتنمر على أحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة "معاق ذهنيًا" والتهكم عليه والسخرية منه.





و و افق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر. ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.. ونستعرض فى النقاط التالية أبرز العقوبات التى سيتم تطبيقها فى حالة التنمر على الغير:





- يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.









عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه

-تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

-مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.





و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من تحديد شخصية المجنى عليه، وتبين أنه مقيم طرف والدته بدائرة مركز شرطة نبروه، كما تم تحديد المتهمين وتبين أنهم "4 أشخاص - مقيمون مركز شرطة نبروه".



