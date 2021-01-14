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وزيرة التخطيط: صرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة الأحد

الخميس 14/يناير/2021 - 08:58 م
هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط
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أسامة علي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم بين الوزارة وعدد من الوزارات الاخرى وبعض الأجهزة، يهدف إلى توفير التمكين الاقتصادي للعمالة المتضررة من كورونا وكذا للعمالة العائدة من الخارج.

وتابعت السعيد خلال مداخلة هاتفية مع "اكسترا نيوز"، منذ بداية جائحة كورونا تم جمع معلومات حول العمالة العائدة من الخارج عبر "استمارة نورت بلدك"، بهدف معرفة حجم العمالة العائدة وتخصصاتهم بهدف توفير فرص تشغيل لهم.

وأشارت، وزيرة التخطيط، أن الوزارة تعمل وفقا لمهارات العائدين من الخارج والمحافظات التى يتواجدون بها، بهدف توظيفهم التوظيف الصحيح.

وأكدت وزير التخطيط، أن الحفاظ على العمالة يمثل حفاظا على الاقتصاد القومي، لافتة إلى أن سيتم صرف الدفعة الثانية من دعم العمالة غير المنتظمة لـ 2 مليون و260 ألفا يوم الاحد المقبل.
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