ندى شميدت أفضل لاعب فى مباراة النمسا وسويسرا بمونديال اليد

استطاع " ندى شميدت " إحراز 7 أهداف ليحصد جائزة لقب المباراة بعد الأداء الرائع الذي ظهر به في اللقاء حيث سجل أهداف كما ساعد منتخب بلاده في صناعة اللعب وتمرير الكرات الحاسمة.





أقيمت المباراة بصالة الدكتور حسن مصطفى بستاد 6 أكتوبر ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تشارك منتخبات النرويج – النمسا – فرنسا – سويسرا لبطولة كأس العالم لكرة اليد رجال في نسختها الـ32 والتي تقام على أرض مصر في الفترة من 13 يناير الحالي حتى 31 من نفس الشهر.