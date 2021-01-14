عبد الظاهر السقا يكشف أسباب خسارة الاتحاد أمام الجونة فى الدوري .. فيديو





وتغلب الجونة بقيادة رضا شحاته على الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن بهدفين دون رد، سجل للجونة كلا من كريم الطيب فى الشوط الأول وأضاف الهدف الثانى اللاعب اسلام رشدى ليحصد الجونة ثلاث نقاط غالية.





وقال عبد الظاهر السقا فى تصريحاته عبر قناة اون تايم سبورت: "وجود رزاق سيسه فى عمق ملعب نادي الاتحاد الهجومي قلل من خطورته عندما يتواجد على أحد أطراف الملعب".





وأضاف: حسام حسن بدأ اللقاء بوجود ثلاث لاعبين فقط فى الثلث الدفاعي لزعيم الثغر للتمكن من امتلاك الكرة بشكل كبير فى وسط الملعب لكن سرعات لاعبي الجونة ولعب الكرة من لمسة واحدة لم يتح للاعبي وعيم الثغر امتلاك الكرة بشكل أكبر".





واختتم عبد الظاهر السقا: "كان على حسام حسن الاعتماد بشكل أكبر على الأطراف فى ظل وجود لاعب مميز مثل السيد سالم فى الناحية اليسرى وكريم الديب أو عبد السميع ابراهيم فى الجانب الايمن لكن لم يتم ذلك بشكل جيد".





فوز الجونة رفع رصيده إلى 15 نقطة فى المركز الثالث للدوري خلف الأهلي والزمالك المتصدرين لجدول المسابقة برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 8 فى المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الممتاز.

عدد عبد الظاهر السقا المحلل الرياضي أسباب خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري أمام مضيفه الجونة بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد الجونة فى إطار مباريات الأسبوع السابع من الدوري الممتاز.