ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعادل أسوان مع غزل المحلة.. علاء عبد العال: نقطة انطلاق

الخميس 14/يناير/2021 - 09:19 م
صدى البلد
Advertisements
كتب: رباب الهوارى
صرح علاء عبدالعال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان عقب التعادل الإيجابي أمام غزل المحلة بهدف لكل فريق ،بأن نقطة التعادل اليوم مجرد بداية ونقطة إنطلاق . 


 وأكد "عبدالعال " بأننا لم نعمل سوى 48 ساعة فقط وروح اللاعبين مبشرة ،لتقديم مستوى أفضل بالجولات القادمة بالدورى المصرى الممتاز . 


 وأشار إلي أن أمامنا عمل بدنى وفنى يحتاج إلى صبر وعزيمة ،خلال المواجهات القادمة .  


وأكد عندما تعود ثقة الفوز ستظهر إمكانات اللاعبين المميزة التى يتمتع بها لاعبي الفريق الأول بنادي أسوان .  


وأضاف أن كل لاعب سيحصل على فرصته بالعدالة الفنية التى تصب فى صالح الفريق، مناشدا إياهم وضع اسم نادى أسوان نصب أعينهم لإسعاد جماهيره. 


 وأشار إلي أن أهم ما يشغلنا صناعة شخصية وأسلوب لعب للفريق تجعله بوضعه الطبيعي بين الكبار . وأختتم حديثه بأن الإدارة تسعى لتدعيم الفريق والحديث عن البقاء والهبوط مبكر ومبالغ فيه .
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

الإفتاء تفتح النار على وسائل التواصل بسبب الفتوى المزعومة "ضياع الشرابات"

فنان شهير وراء دعاء رجل الأتوبيس "ربنا ياخدكم بالراحة"

بالأسود الأنيق.. هنادي مهنى تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

سمية الخشاب تطعم أسدا داخل حديقة الحيوان.. فيديو

بيان جديد من مصر للطيران للمسافرين إلى أمريكا| تفاصيل

النواب الأمريكي يطالب بوقف صفقات الأسلحة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالاتفاق مع زوجته.. مراهق يرتكب جريمة وحشية والضحية رضيعته حديثة الولادة

سحرية وفعالة.. أهم استخدامات زيت جوز الهند

صداع الرأس الدائم.. تعرف على أسبابه وعلاجه