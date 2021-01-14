محافظ كفر الشيخ: السيسي وجه بضرورة التواجد في الشارع لسماع شكاوى المواطنين

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التواجد بصفة مستمرة في الشارع للاستماع لشكاوى المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم وتذليل كافة العقبات التي تؤثر على طبيعة الحياة.





وتابع محافظ كفر الشيخ خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، قائلا: تم دراسة تطوير الشوراع بالمحافظة وتحويلها إلى اتجاه واحد ،كما تم عمل رصيف موحد بعرض 2 متر ضمن خطة التطوير، وإزالة التعديات على جانبي الطرق من أصحاب المحال.





وأكد اللواء جمال نور الدين، أنه سيتم التعاون مع طلاب كلية التربية النوعية والتعليم الفني لتجميل الشوارع والأرصفة لتعبر عن الحضارة المصرية العريقة، ضمن خطة الدولة لتطوير عواصم المحافظات.