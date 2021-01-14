ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية: الدولة حريصة على تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي

الخميس 14/يناير/2021 - 11:06 م
النائبة هالة أبو
النائبة هالة أبو السعد
Advertisements
القسم السياسى
قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مقترح وزارة التنمية المحلية الخاص بتحويل 2300 أتوبيس تابعة لهيئة النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي؛ يؤكد حرص الدولة على إحلال وسائل المواصلات للعمل بالغاز الطبيعي واستخدامه كوقود بديل وآمن.

وأشارت "أبو سعد"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، إلى أن شركات السيارات المحلية تتعاون مع الحكومة وكل الوزارات المعنية لتنفيذ مبادرة إحلال السيارات وتغييرها للعمل بالغاز الطبيعي، لافتة إلى أن الدولة تعمل بخطوات متتالية وسريعة من أجل إنجاز تلك المبادرة وتدشينها في المحافظات.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن تحويل هذا الكم من الأتوبيسات سوف يساهم في توفير قدر كبير من الأموال على الدولة، لافتة إلى أن أنواع الوقود الأخرى مكلفة للغاية علاوة على أنها طاقة ملوثة للبيئة وتؤثر بالسلب على الغلاف الجوى بسبب عوادم السيارات.

وأكدت أن هناك العديد من الفوائد البيئية والاقتصادية التي تتحقق نتيجة تعزيز الدولة واتجاهها بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستخدام الغاز الطبيعي في أنواع المركبات.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مقترح وزارة التنمية المحلية الخاص بتحويل 2300 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، منها 2000 أتوبيس بالقاهرة، و300 بالإسكندري، للعمل بالغاز الطبيعي، بدلا من السولار.

وهو ما يأتى في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم إعداد بروتوكول مشترك بين الوزارات المعنية لتنفيذ هذا المشروع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بمنح حافز نقدي لمالكي السيارات الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز.. نواب: يأتى فى إطار الحفاظ على البيئة من التلوث.. وسيسهم فى حل مشكلة الاحتباس الحراري

10 ملايين جنيه لتمويل تحويل 1250 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى

تنفيذا لتوجيهات الرئيس..الحكومة تبدأ التنفيذ الفوري لتحويل السيارات للعمل بالغاز.. وخبراء: تستهدف الحفاظ على الموارد ومواكبة التطورات البيئية والعالمية

السيسي: تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود يحقق عوائد مباشرة للمواطنين

برلماني: تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي نقلة نوعية في الطاقة النظيفة

برلمانية: تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي سيحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين

ترشيحاتنا

رسميا .. الهلال السعودي يقرر الاستغناء عن عمر خربين

النواب الأمريكي يطالب بوقف صفقات الأسلحة

لتجديد إذن العمل .. الكويت تصدر قرارا مهمًا بشأن الوافدين

حقيقة تقديم الدكتور علي عبد العال استقالته لـ مجلس النواب.. فيديو

الأهلي يكشف حقيقة رحيل محمد شريف عن الفريق

بشرى لأصحاب قضايا النفقة والمخطوبين| تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالاتفاق مع زوجته.. مراهق يرتكب جريمة وحشية والضحية رضيعته حديثة الولادة

سحرية وفعالة.. أهم استخدامات زيت جوز الهند

صداع الرأس الدائم.. تعرف على أسبابه وعلاجه