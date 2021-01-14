برلمانية: الدولة حريصة على تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي

قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مقترح وزارة التنمية المحلية الخاص بتحويل 2300 أتوبيس تابعة لهيئة النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي؛ يؤكد حرص الدولة على إحلال وسائل المواصلات للعمل بالغاز الطبيعي واستخدامه كوقود بديل وآمن.





وأشارت "أبو سعد"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، إلى أن شركات السيارات المحلية تتعاون مع الحكومة وكل الوزارات المعنية لتنفيذ مبادرة إحلال السيارات وتغييرها للعمل بالغاز الطبيعي، لافتة إلى أن الدولة تعمل بخطوات متتالية وسريعة من أجل إنجاز تلك المبادرة وتدشينها في المحافظات.





وأضافت عضو مجلس النواب، أن تحويل هذا الكم من الأتوبيسات سوف يساهم في توفير قدر كبير من الأموال على الدولة، لافتة إلى أن أنواع الوقود الأخرى مكلفة للغاية علاوة على أنها طاقة ملوثة للبيئة وتؤثر بالسلب على الغلاف الجوى بسبب عوادم السيارات.





وأكدت أن هناك العديد من الفوائد البيئية والاقتصادية التي تتحقق نتيجة تعزيز الدولة واتجاهها بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستخدام الغاز الطبيعي في أنواع المركبات.





يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مقترح وزارة التنمية المحلية الخاص بتحويل 2300 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، منها 2000 أتوبيس بالقاهرة، و300 بالإسكندري، للعمل بالغاز الطبيعي، بدلا من السولار.





وهو ما يأتى في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم إعداد بروتوكول مشترك بين الوزارات المعنية لتنفيذ هذا المشروع.