محافظ كفر الشيخ: موافقة أولياء الأمور على ذهاب أبنائهم للسناتر يعرضهم للخطر

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات وتطهير الأيدي بالكحول والابتعاد عن أماكن التجمعات والأماكن المغلقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وتابع محافظ كفر الشيخ خلال مداخلته الهاتفية بالإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، هناك التزام كبير من المواطنين أثناء استقلال وسائل النقل الجماعية والأسواق، لافتا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني حريصة على المشاركة في تطهير البنوك والشوارع.





وأكد اللواء جمال نور الدين، أن الدولة لن تسمح بتجمع الطلاب في سناتر الدروس الخصوصية وستقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المدرسين المخالفين لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتا أن الحكومة قامت بتعطيل الدراسة وأتاحت للطلاب استكمال الدراسة أون لاين حرصا على حياتهم.





وأشار إلى أنه تم ضبط العديد من السناتر التعليمية عبارة عن جراجات ومزودة بكاميرات بالشوارع المحيطة لمراقبة أي حملات تشنها الأجهزة الأمنية، لافتا أن أولياء الأمور يعرضون أبنائهم للخطر في أماكن لا يوجد بها تهوية جيدة وغير صحية.