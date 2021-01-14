باحث فيروسات يكشف سبب ظهور كورونا في العالم

قال الدكتور فايد عطية، باحث فى مجال الفيروسات الطبية و المناعة، إن هناك مجموعة من الخبراء بمنظمة الصحة العالمية سيذهبون لـ الصين لمعرفة مصدر وباء فيروس كورونا، وذلك لتحديد أصل الفيروس.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خبر اليوم المذاع على قناة أون إي، أن الأبحاث العلمية الموثقة كشف أن فيروس كورونا مصدره خفاش، وبعد ذلك انتشر فى العالم.





ولفت إلى أن هناك حلقات وسيطة من الحيوانات قامت بنقل الفيروس من الخفاش لـ المواطن فى الصين، ولذلك منظمة الصحة تبحث عن كل شيء بخصوص هذا الفيروس.





وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إصابة بعض الحيوانات بفيروس كورونا، ولذلك الخبراء يتجهون لمعرفة مصدر الفيروس.





وأوضح أن الخبراء سيعرفون خلال التواجد فى الصين كل شيء عن الفيروس، وهل ينتقل الفيروس من المواطن لـ الحيوانات وأكد أن بداية الفيروس كانت فى سوق، وبعد ذلك انتشر.



