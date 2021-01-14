ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

باحث فيروسات يكشف سبب ظهور كورونا في العالم

الخميس 14/يناير/2021 - 09:32 م
كورونا
كورونا
Advertisements
البهي عمرو
قال الدكتور فايد عطية، باحث فى مجال الفيروسات الطبية و المناعة، إن هناك مجموعة من الخبراء بمنظمة الصحة العالمية سيذهبون لـ الصين لمعرفة مصدر وباء فيروس كورونا، وذلك لتحديد أصل الفيروس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خبر اليوم المذاع على قناة أون إي، أن الأبحاث العلمية الموثقة كشف أن فيروس كورونا مصدره خفاش، وبعد ذلك انتشر فى العالم.

ولفت إلى أن هناك حلقات وسيطة من الحيوانات قامت بنقل الفيروس من الخفاش لـ المواطن فى الصين، ولذلك منظمة الصحة تبحث عن كل شيء بخصوص هذا الفيروس.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إصابة بعض الحيوانات بفيروس كورونا، ولذلك الخبراء يتجهون لمعرفة مصدر الفيروس.

وأوضح أن الخبراء سيعرفون خلال التواجد فى الصين كل شيء عن الفيروس، وهل ينتقل الفيروس من المواطن لـ الحيوانات وأكد أن بداية الفيروس كانت فى سوق، وبعد ذلك انتشر. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد موافقة الصين.. فتح تحقيق دولي حول أصل فيروس كورونا

باحثون صينيون: فيروس كورونا نشأ في الهند وليس وهان

انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا.. الصين تحذر من كارثة جديدة

اختفاء دراسات عن عدوى الخفاش من مختبر ووهان السري

بكين: خبراء الصحة العالمية يبدأون زيارة للصين الخميس للتحقيق في منشأ "كورونا"

ترشيحاتنا

الإفتاء تفتح النار على وسائل التواصل بسبب الفتوى المزعومة "ضياع الشرابات"

شاهد.. أحدث ظهور لعمرو دياب من دبي.. والمتابعين: عم العالم

جلطة وذبحة صدرية.. تدهور الحالة الصحية لـ طليقة ماجد المصري

فرنسا تعلن فرض حظر تجول شامل بسبب كورونا

علاج فعال وسريع للدمامل

لغز محير.. من هو صفقة سموحة المدوية بعد تصريحات فرج عامر؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالاتفاق مع زوجته.. مراهق يرتكب جريمة وحشية والضحية رضيعته حديثة الولادة

سحرية وفعالة.. أهم استخدامات زيت جوز الهند

صداع الرأس الدائم.. تعرف على أسبابه وعلاجه