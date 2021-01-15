أعمدة الإنارة بقرية الحمايدة بالشرقية آيلة للسقوط.. والأهالي يستغيثون بوزير الكهرباء

عرض الإعلامي محمد موسى، استغاثة أهالي قرية الحمايدة التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، بسبب تهالك أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة الآيلة للسقوط، بطريق البربري، مما يعرض حياتهم للخطر.





وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن أهالي عزبة الحمايدة يحتاجون نظرة عطف من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بسرعة التدخل لتغيير أسلاك الكهرباء المتهالكة وأعمدة الكهرباء الآيلة للسقوط، قبل حدوث كارثة مؤكدة للمواطنين.





وتابع "موسى"، "أنا مستغرب إزاي المنظر ده يبقي موجود ده لو عامود كهرباء واحد وقع هيولع البلد باللي فيها".





وقال محمد البدري محمدعلي، أحد أهالي القرية، في مداخلة هاتفية، قمنا بربط الأعمدة والأسلاك بالأحبال خوفا من سقوطها علي المارة في الشارع.