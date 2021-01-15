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تعليم

بدء إجازة نصف العام لطلاب المدارس المصرية رسميا .. غدا

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:02 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم إنه من المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام رسميًا في جميع مدارس الجمهورية، من غد السبت الموافق 16 يناير 2021.


وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أنه من المقرر أن تستمر إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2020/2021، حتى يوم  20 فبراير 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية، عقب انتهاء إجازة منتصف العام  (أي بعد 20 فبراير 2021)، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعديلات التي شهدتها مؤخرا الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020 /2021، هدفها محاولة تفادي فترة ذروة فيروس كورونا التي نعاني منها في مصر حاليا لحماية جميع أطراف المنظومة التعليمية.

وقال: "بعد انتهاء إجازة نصف العام، سيتم إعادة تقدير موقف كورونا في مصر، ونأمل أن يكون الوضع أفضل"، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد جميع امتحانات الترم الأول التي تم تأجيلها بعد الإجازة.
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