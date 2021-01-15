بدء إجازة نصف العام لطلاب المدارس المصرية رسميا .. غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم إنه من المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام رسميًا في جميع مدارس الجمهورية، من غد السبت الموافق 16 يناير 2021.









وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أنه من المقرر أن تستمر إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2020/2021، حتى يوم 20 فبراير 2021.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية، عقب انتهاء إجازة منتصف العام (أي بعد 20 فبراير 2021)، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.



