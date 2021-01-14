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أخبار البلد

منتخب البحرين يصل القاهرة للمشاركة في مونديال اليد.. صور

الخميس 14/يناير/2021 - 09:57 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس ، منتخب البحرين لكرة اليد ، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد ، التي انطلقت مساء أمس وتستمر حتى 31 يناير الجاري ، ويشارك فيها 32 منتخبا .

قالت مصادر مطلعة بالمطار ، وصل المنتخب البحريني وعددهم 28 راكبا علي الطائرة المصرية القادمة من المنامة ، وقامت سلطات المطار بانهاء اجراءات وصول البعثة تحت اشراف الدكتور طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة بمطار القاهرة .

وتم عمل فحص طبي، واجراء المسحة الطبية باشراف الحجر الصحي بقيادة الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، فور نزول المنتخب من الطائرة ، وتم خروجه من المطار داخل الاوتوبيسات المعقمة وفق الاجراءات الاحترازية المتفق عليها بين الجهات المشتركة في غرفة عمليات البطولة بمطار القاهرة .
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