الكهرباء: الدولة حريصة على حياة وسلامة المواطنين من أي خطر

استجاب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للتقرير الذي عرضه الإعلامي محمد موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، بشأن استغاثة أهالي قرية الحمايدة التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، من تهالك أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة الآيلة للسقوط بطريق البربري، مما يعرض حياتهم للخطر.









وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه تم مخاطبة الجهات المسئولة وجار تغيير الأعمدة المتهالكة والأسلاك وعمل اصلاحات وصيانة بشكل كامل للمنطقة مؤكدا أن الدولة حريصة على حياة وسلامة والمواطنين من أي خطر يهددهم.





وكان الأهالي قد ناشدوا وزير الكهرباء، بسرعة التدخل لتغيير أسلاك الكهرباء المتهالكة وأعمدة الكهرباء الآيلة للسقوط، قبل حدوث كارثة مؤكدة للمواطنين، لافتين أنهم قاموا بربط الأعمدة والأسلاك بالأحبال خوفا من سقوطها علي المارة في الشارع.