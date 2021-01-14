ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شهاب: الدولة وفرت لقاح إنفلونزا الطيور بالمجان .. فيديو

الخميس 14/يناير/2021 - 10:07 م
دكتور محمد شهاب
دكتور محمد شهاب مدير إدارة الدواجن بمديرية الطب البيطري
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور محمد شهاب مدير إدارة الدواجن بمديرية الطب البيطري بالقليوبية أنه يوجد عناية بيطرية ومراقبة صحية كبيرة تتم على مزارع الدواجن مؤكدا أن هناك حصرا دوريا يتم مما يقلل من المشاكل التي يمكن ان تحدث.

وأضاف شهاب خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه يوجد ما يقرب من 1500 إلى 2000 مزرعة بالقليوبية مشيرا إلى أنه يتم الحرص على وجود اللقاح الخاص بإنفلونزا الطيور ومتوفر باستمرار.

وتابع مدير إدارة الدواجن بمديرية الطب البيطري بالقليوبية أن هناك أخطاء يقع فيها صغار المربين أو ربات البيوت الذين يكون لديهم أعداد محدودة ولكن قد تتعرض الدواجن إلى الإنفلونزا على الرغم من عمل توعية للمربين في البداية.

وأشار مدير إدارة الدواجن بمديرية الطب البيطري بالقليوبية أن الدولة وفرت اللقاح الخاص بإنفلونزا الطيور بالمجان على مستوى محافظات الجمهورية للتربية المنزلية فقط والحضانات. 
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل كورونا يزيد من الإصابة بالزهايمر؟.. دراسة تجيب

بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات لـ الهام شاهين تبرز أنوثتها

القيء أبرزها.. دراسة تكشف عن علامات كورونا عند الأطفال