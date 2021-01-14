شهاب: الدولة وفرت لقاح إنفلونزا الطيور بالمجان .. فيديو





وأضاف شهاب خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه يوجد ما يقرب من 1500 إلى 2000 مزرعة بالقليوبية مشيرا إلى أنه يتم الحرص على وجود اللقاح الخاص بإنفلونزا الطيور ومتوفر باستمرار.





وتابع مدير إدارة الدواجن بمديرية الطب البيطري بالقليوبية أن هناك أخطاء يقع فيها صغار المربين أو ربات البيوت الذين يكون لديهم أعداد محدودة ولكن قد تتعرض الدواجن إلى الإنفلونزا على الرغم من عمل توعية للمربين في البداية.





وأشار مدير إدارة الدواجن بمديرية الطب البيطري بالقليوبية أن الدولة وفرت اللقاح الخاص بإنفلونزا الطيور بالمجان على مستوى محافظات الجمهورية للتربية المنزلية فقط والحضانات.

أكد الدكتور محمد شهاب مدير إدارة الدواجن بمديرية الطب البيطري بالقليوبية أنه يوجد عناية بيطرية ومراقبة صحية كبيرة تتم على مزارع الدواجن مؤكدا أن هناك حصرا دوريا يتم مما يقلل من المشاكل التي يمكن ان تحدث.