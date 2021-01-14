استشاري علاقات أسرية: الطاعة مشتركة ومتبادلة بين الزوجين

قالت الدكتورة أشجان نبيل استشاري التطوير المجتمعي، إن الاهتمام المتبادل بين الزوجين والحياة القائمة على المصارحة تخلق الحب بين الطرفين وحياة سعيدة بينهما، الحب قد ينتهي لكن العشره تدوم.





وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الجواز ليس لمن يقوم بالحب فقط فالمشاعر من الممكن أن تنتهي في يوم ما لكن تبقى العشرة والمعاملة الطيبة بينهما.





وأضافت استشاري التطوير المجتمعي، الحياة مشاركة بين الزوجين، لافتة أن الخرس الزوجي دمر البيوت والأسر المصرية، بسبب التجاهل والعدم الحديث بين الزوجين والمصارحة، مؤكدة أن الطاعة الزوجية مشتركة ومتبادلة بينهما.