التموين: تنفيذ 1000 منفذ من مشروع جمعيتي خلال 2021





وتابع كمال خلال مداخلة هاتفية مع "اكسترا نيوز"، أن مشروع جمعيتى، يهدف إلى توفير فرص العمل، ووجود منافذ للسلع ثابتة على مستوى الجمهورية، وتوفير السلع التموينية بأسعار مناسبة.





ولفت معاون وزير التموين، إلى أن مشروع جمعيتى يستهدف القرى والمراكز الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن المشروع شهد استقبال الشباب على مستوى الجمهورية.





وأوضح أحمد كمال، أنه جار فحص 5 آلاف طلب للبدء فى تنفيذ المرحلة الرابعة خلال 2021، بقدرة ألف منفذ.

قال أحمد كمال معاون وزير التموين، إنه تم تنفيذ 6 مراحل من مشروع جمعيتي، على مدار الـ4 سنوات الماضية وتم فتح 6 آلاف منفذ حتى الآن.