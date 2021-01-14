ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس صناعة البرلمان لـ صدى البلد: حل مشاكل المصانع المتعثرة على رأس أولويات لجنة الصناعة

الخميس 14/يناير/2021 - 10:23 م
المصانع المتعثرة
المصانع المتعثرة
Advertisements
معتز الخصوصى

قال النائب معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان إن لجنة الصناعة ستضع على أولوياتها العمل على تقليل تكلفة الصناعة بهدف تحقيق المنافسة ، والعمل على تشجيع المصنعين فى مصر لكى يصدروا ويقللوا من التكلفة حتى تكون هناك منافسة للأسعار العالمية.

وأشار محمود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سنعمل على إصدار حزمة من التشريعات لتشجيع المصنعين على التصدير وتحقيق منافسة فى الأسواق العالمية ، وان تكون هناك حوافز للتصدير.

كما أكد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان على أننا سنركز على الإعتماد على الصناعات الصغيرة المكملة ، بهدف توفير فرص عمل للشباب ، وذلك من خلال التنسيق مع لجان المشروعات الصغيرة والمتوسطة واللجنة الاقتصادية بالبرلمان ، بالإضافة إلى ضرورة وضع خطة عاجلة لحل مشاكل المصانع المتعثرة.

كما أوضح اننا طلبنا من أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان ان يضعوا تصورات لحل مشاكل الصناعة والعمل على التصدير ، بحيث نصل إلى أفضل صيغة لوضع خطة عمل للجنة خلال الفترة القادمة.

وأسفرت انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الصناعة  بمجلس النواب، عن فوز كل من:

لجنة الصناعة:

معتز محمد محمود رئيسا -الحرية المصرى 
محمد سعد عوض الله وكيلا- معين
محمد السلاب وكيلا- مستقبل وطن
شحاتة أبوزيد امين السر- مستقبل وطن
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. التشكيل الكامل لمكاتب اللجان النوعية لـ مجلس النواب

رسميا.. "النواب" يعلن تشكيل هيئات مكاتب لجان برلمان 2021 بدور الانعقاد الأول

رئيس البرلمان: التعاون بين هيئات مكاتب اللجان للقيام بأداء تشريعي ورقابي أفضل

رسالة من مدبولي لـ جبالي.. الحكومة تطالب البرلمان بإحالة تشريعات للجان النوعية

ترشيحاتنا

شاهد.. أحدث ظهور لعمرو دياب من دبي.. والمتابعين: عم العالم

رئيس شركة موديرنا يفجر مفاجأة عن موعد اختفاء كورونا

ضبط ثعابين خطرة بالقاهرة الجديدة وتسليمها لحديقة الحيوان.. صور

أخبار الرياضة.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي في مونديال الأندية.. والزمالك يعلن تعطل انتقال مصطفى محمد للدوري الفرنسي

سفارة القاهرة في أديس أبابا توجه رسالة عاجلة للمصريين قبل دخول إثيوبيا

الزمالك يوافق على إعارة كريم بامبو ومصطفى فتحي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل كورونا يزيد من الإصابة بالزهايمر؟.. دراسة تجيب

بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات لـ الهام شاهين تبرز أنوثتها

القيء أبرزها.. دراسة تكشف عن علامات كورونا عند الأطفال