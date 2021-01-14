رئيس صناعة البرلمان لـ صدى البلد: حل مشاكل المصانع المتعثرة على رأس أولويات لجنة الصناعة

قال النائب معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان إن لجنة الصناعة ستضع على أولوياتها العمل على تقليل تكلفة الصناعة بهدف تحقيق المنافسة ، والعمل على تشجيع المصنعين فى مصر لكى يصدروا ويقللوا من التكلفة حتى تكون هناك منافسة للأسعار العالمية.





وأشار محمود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سنعمل على إصدار حزمة من التشريعات لتشجيع المصنعين على التصدير وتحقيق منافسة فى الأسواق العالمية ، وان تكون هناك حوافز للتصدير.





كما أكد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان على أننا سنركز على الإعتماد على الصناعات الصغيرة المكملة ، بهدف توفير فرص عمل للشباب ، وذلك من خلال التنسيق مع لجان المشروعات الصغيرة والمتوسطة واللجنة الاقتصادية بالبرلمان ، بالإضافة إلى ضرورة وضع خطة عاجلة لحل مشاكل المصانع المتعثرة.





كما أوضح اننا طلبنا من أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان ان يضعوا تصورات لحل مشاكل الصناعة والعمل على التصدير ، بحيث نصل إلى أفضل صيغة لوضع خطة عمل للجنة خلال الفترة القادمة.



