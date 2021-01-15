بعد الموافقة على تحويل 2300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي.. نواب: وقود بديل وآمن.. والفترة المقبلة نشهد إنجازات عديدة في مجال الطاقة

برلماني: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في مجال الطاقة

نائب: تحويل أتوبيسات النقل العام للغاز الطبيعي له فائدة اقتصادية كبيرة لمصر

برلمانية: الدولة حريصة على تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بديل وآمن





وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التنمية المحلية الخاص بتحويل 2300 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، منها 2000 أتوبيس بالقاهرة، و300 بالإسكندرية، للعمل بالغاز الطبيعي، بدلا من السولار.





يأتى التحويل في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم إعداد بروتوكول مشترك بين الوزارات المعنية لتنفيذ هذا المشروع.





وأكد عدد من النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أهمية هذا القرار في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى نظرًا للمميزات التي يتمتع بها بخلاف المواد الأخرى، مشيرين إلى أن هذا القرار سوف يوفر ما يقرب من 50% من مصاريف استهلاك الوقود على مالك السيارة، علاوة على كونه بديل آمن للطاقة.





وفي هذا الصدد، أشاد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مقترح وزارة التنمية المحلية الخاص بتحويل 2300 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى، قائلًا " قرار جيد يتماشى مع خطة الدولة نحو إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى"





وأوضح "إدريس"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الدولة تعمل على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى نظرًا للمميزات التي يتمتع بها بخلاف المواد الأخرى، مشيرًا إلى أنه من الطاقة النظيفة التي تساعد في الحفاظ على البيئة من الآثار السلبية الناتجة من المواد الأخرى .





وأضاف عضو مجلس النواب، أن المواد الأخرى تؤثر بالسلب على البيئة بسبب عوادم السيارات ما قد يشكل خطورة على الدولة والمواطنين، مؤكدًا على تجاوز الدولة تلك الآثار بمجرد الانتهاء من إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.





وتابع:" هذه الخطوات التي تقوم بها الدولة تساعد في نهضة الدولة واللحاق بمصاف الدول في التقدم وتحقيق التنمية في كافة المجالات ".





وثمن النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بجهود رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية وخاصًة بالموافقة على كافة القرارات التي تقترحها الوزارات المختلفة، مشيرًا إلى موافقة مجلس الوزراء على مقترح وزارة التنمية المحلية الخاص بتحويل 2300 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى.





وأفاد " محمد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار سوف يوفر ما يقرب من 50% من مصاريف استهلاك الوقود على مالك السيارة، لافتًا إلى أن مبادرة إحلال السيارات التي دشنتها الدولة تأتي في إطار تعزيز سبل معيشة المواطن المصري ومساعدته على تحمل ظروف المعيشة.





وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة تحويل كافة السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار نظرًا لكونه موفر علاوًة على كونه أحد الطاقات النظيفة التي تساعد في الحفاظ على البيئة من التلوث الذى يحدث من الطاقات الأخرى الملوثة للبيئة.





وقالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزارء على مقترح وزارة التنمية المحلية الخاص بتحويل 2300 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي؛ يؤكد حرص الدولة على إحلال وسائل المواصلات للعمل بالغاز الطبيعي واستخدامه كوقود بديل وآمن.





وأشارت "أبو السعد"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، إلى أن شركات السيارات المحلية تتعاون مع الحكومة وكل الوزارات المعنية لتنفيذ مبادرة احلال السيارات وتغيرها للعمل بالغاز الطبيعي، لافتة إلى أن الدولة تعمل بخطوات متتالية وسريعة من أجل إنجاز تلك المبادرة وتدشينها في كافة المحافظات.





وأضافت عضو مجلس النواب، أن تحويل هذا الكم من الأتوبيسات سوف يساهم في توفير قدر كبير من الأموال على الدولة، لافتة إلى أن أنواع الوقود الأخرى مكلفة للغاية علاوة على أنها طاقة ملوثة للبيئة وتؤثر بالسلب على الغلاف الجوى بسبب عوادم السيارات.





وأكدت أن هناك العديد من الفوائد البيئية والاقتصادية التي تتحقق نتيجة تعزيز الدولة واتجاهاتها بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستخدام الغاز الطبيعي في كافة أنواع المركبات.