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حوادث

ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في العملات بمنطقة الخصوص

الخميس 14/يناير/2021 - 10:32 م
مديرية امن القليوبية
مديرية امن القليوبية
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إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث القليوبية من القبض على عاطلين وفلاح وفني أشعة وبحوزتهم 648 ألفا و400 جنيه سوداني و6 آلاف جنيه مصري للتجارة بها في السوق السوداء وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية إلى مكان البلاغ.

وتبين أنه أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم الخصوص لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط كل من " ج ي ع " 41 سنة فني أشعة بمستشفى المنيا و" ك ح ف "29 سنة عاطل ومقيم الطيبة - سمالوط – المنيا  و " ر ف ب " 62 سنة  فلاح ومقيم مطاى المنيا ، و " م ا ا"28 سنة عاطل ومقيم 19 شارع معطوف القبلي - اول المنيا حال تواجدهم  بالسيارة ماركة دايو لانوس ملك وقيادة الأول بناحية البقوشى دائرة القسم وبحوزتهم مبلغ مالي وقدره 648.400 ألف جنيه سوداني مختلفة الفئات المالية ومبلغ مالى 6000 جنيه مصري وهاتف محمول. 

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة تمهيدا للاتجار بها في السوق السوداء خارج الإطار المصرفي وتولت النيابة التحقيق.
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