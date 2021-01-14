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رئيس التحرير
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سيارات

نصائح ذهبية عند قرار تأجير سيارة.. اعلمها جيدًا

الخميس 14/يناير/2021 - 11:01 م
تأجير السيارات
تأجير السيارات
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صبري طلبه
يلجأ الكثير من الأشخاص إلى قرار تأجير سيارة خاصة، ربما تتعدد الأسباب الخاصة بهذه النقطة كأحد المناسبات، أو أمور السفر، أو التجول داخل المدينة للاستمتاع بقضاء الأوقات المختلفة، ولكن برغم المميزات التي ستحصل عليها من هذا القرار، هناك عناصر خفية لابد أن نعلمها جيدًا حتى لا نقع بمشكلات كبيرة نحن في غنى عنها.

وفي إطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أهم النصائح حول قرار تأجير سيارة خاصة.

1- وضع الميزانية المناسبة
يفضل أن تحدد الميزانية المخصصة أولا، وذلك لكي تتجنب تكاليف زائدة، و أيضًا تحديد الهدف المرجو من هذا القرار و المناسبة المطلوبة.

2-اختيار الموديل و مدى جاهزية السيارة
يفضل أن يكون الموديل حديث وذلك لتجنب أعطال السيارات، وأيضا للحصول على حالة داخلية مميزة، وأيضا مظهر خارجي فريد، ويرجى التأكد من عمل مكيف السيارة بحالة جيدة، وحالة المسجل والمكبرات الصوتية.

3- فحص السيارة 
من الأمور الضرورية للغاية هي الاهتمام بالكشف جيدا على السيارة، والكشف جيدا على الحالة العامة للسيارة سواء كانت داخلية أو خارجية، ولفت نظر مالك السيارة بكل كبيرة وصغيرة تجدها بالسيارة.

4- عناصر ضرورية افحصها جيدا
لا بد أن تطمئن على الحالة العامة للإطار البديل، و وجود جميع الأدوات اللازمة مثل كوريك السيارة، و مفتاح الصواميل المعدنية، و يرجى التأكد أيضا من وجود طفاية الحريق و حقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس.


5- بنود العقد
يرجي قراءة بنود العقد المتفق عليه جيدًا، وذلك لكي تتجنب أي مشكلات قانونية أو وقائع الاحتيال المختلفة.

6- إيصال الأمانة
في كثير من الأحوال يوقع الشخص المستأجر على إيصال أمانة فارغ، ولكن من الأفضل الالتزام ببنود العقد وإعطاء الضمانات المناسبة.
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