نصائح ذهبية عند قرار تأجير سيارة.. اعلمها جيدًا

من الأمور الضرورية للغاية هي الاهتمام بالكشف جيدا على السيارة، والكشف جيدا على الحالة العامة للسيارة سواء كانت داخلية أو خارجية، ولفت نظر مالك السيارة بكل كبيرة وصغيرة تجدها بالسيارة.



4- عناصر ضرورية افحصها جيدا

لا بد أن تطمئن على الحالة العامة للإطار البديل، و وجود جميع الأدوات اللازمة مثل كوريك السيارة، و مفتاح الصواميل المعدنية، و يرجى التأكد أيضا من وجود طفاية الحريق و حقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس.





5- بنود العقد

يرجي قراءة بنود العقد المتفق عليه جيدًا، وذلك لكي تتجنب أي مشكلات قانونية أو وقائع الاحتيال المختلفة.



6- إيصال الأمانة

في كثير من الأحوال يوقع الشخص المستأجر على إيصال أمانة فارغ، ولكن من الأفضل الالتزام ببنود العقد وإعطاء الضمانات المناسبة.



3- فحص السيارة