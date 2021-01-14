مستشار المفتي: الجماعات التكفيرية تجتزئ الفتاوى من سياقها التاريخي

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن الجماعات التكفيرية تجتزئ الفتاوي من سياقها التاريخي، مؤكدا أن القول بتعطيل الاجتهاد هو محاولة لتعطيل الحياة نفسها.





وأضاف عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن العلماء قاموا بتنقيح كتب السنة من قبل، حيث إن الفهم هو توافق العقل مع النقل.





وأشار إلى أن الفكر يواجه بالفكر، موضحا أن رفع الدعاوى يكون من أجل رفع النزاع، كما أننا نحترم التراث ولا نقدسه، حيث إن التراث يمثل ذخيرة مهمة، ومعرفة متراكمة، ويزيد احترامنا للفهم البشري المقطر بالعلم.





وأكد أن التراث ليس أشخاصا وإنما مدارس، لافتًا إلى أن ساحات القضاء لا يجب أن تكون الوجهة الأولى لحسم القضايا العلمية.