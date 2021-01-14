ضبط 17 فردا بدون كمامة وتغريمهم بالأقصر .. صور

قام وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، اليوم بحملة مكبرة بنطاق المدينة.
وذلك في اطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.
وتوجهت الحملة إلى شارع مصطفى كامل و موقف البياضية وتم التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومراعاة النظافة العامة بالمكان.
وتم ضبط عدد ١٧ فردا بدون كمامات وطلب المواطنين التصالح الفورى حيال المخالفة وتم دفع قيمه الغرامة كما أسفرت الحملة عن تحرير ٣ محاضر إشغال، و مضبوطات متنوعة.
وشدد رئيس مدينة البياضية على المحال التجارية والمواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والنظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.
كما تم رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التى تشغل حرم الطرق.
رافق رئيس المركز أثناء المرور جمال مرعزى سكرتير المدينة، وبدوي سيد مشرف الاشغالات، ونجار عبد العال مدير المتابعة.