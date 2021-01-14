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محافظات

ضبط 17 فردا بدون كمامة وتغريمهم بالأقصر .. صور

الخميس 14/يناير/2021 - 11:09 م
ضبط ١٧ فردا بدون
ضبط ١٧ فردا بدون كمامة وتغريمهم بالأقصر
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شمس يونس
قام وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، اليوم بحملة مكبرة بنطاق المدينة.

وذلك في اطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة. 


 وتوجهت الحملة إلى شارع مصطفى كامل و موقف البياضية وتم التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومراعاة النظافة العامة بالمكان.

وتم ضبط عدد ١٧ فردا بدون كمامات وطلب المواطنين التصالح الفورى حيال المخالفة وتم دفع قيمه الغرامة كما أسفرت الحملة عن تحرير ٣  محاضر إشغال، و مضبوطات متنوعة.

وشدد رئيس مدينة البياضية على المحال التجارية والمواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والنظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.

كما تم رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التى تشغل حرم الطرق.

رافق رئيس المركز أثناء المرور جمال مرعزى سكرتير المدينة، وبدوي سيد مشرف الاشغالات، ونجار عبد العال مدير المتابعة.
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