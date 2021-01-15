مزيج سحري .. تناول هذه المكونات معا لتعزيز صحة الهضم

من أجل صحة جيدة، يجب أن يكون لديك أمعاء جيدة، إن ميكروبيوم أمعائك ليس مهمًا فقط لعملية الهضم الجيدة، ولكنه يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تحسين صحة الجلد، والدافع الجنسي، ومستويات الطاقة وتوازن الهرمونات.

ومن أفضل المكونات التي تساعد على الحفاظ على صحة الأمعاء هي دمج اللبن الرائب مع الزبيب نظرا لفوائدهم الصحية وفقا، تعرف عليهما خلال السطور التالية وفقا لموقع "timesofindia".





تعد زيادة بكتيريا الأمعاء أمرًا مهمًا لتحسين صحتك العامة ولا يوجد شيء أفضل من تناول البروبيوتيك مثل الزبادي.





يعمل مزيج اللبن الرائب والزبيب على أمعائك بطريقتين. يعمل اللبن الرائب كبروبيوتيك ويعمل الزبيب بمحتواها العالي من الألياف القابلة للذوبان كمواد حيوية. معًا يساعدون في:





تحييد البكتيريا السيئة: تقتل البكتيريا السيئة التي تعطل الجهاز الهضمي وهي مسؤولة عن الأمراض الصحية المختلفة.





تعزيز نمو البكتيريا الجيدة: يمكن أن يساعد الجمع بين هذين الطعامين في زيادة أعداد بكتيريا الأمعاء الصحية ، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على عمل نظامك الداخلي.





تقليل الالتهاب في الأمعاء: تناول الكثير من الأطعمة الدهنية والتوابل غالبًا ما يؤدي إلى التهاب في بطانة الأمعاء، يساعد تناول اللبن الرائب مع الزبيب على تقليل الالتهاب.