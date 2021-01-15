محمود علم الدين: لا صحة لإجراء مناقشات الماجستير والدكتوراة بجامعة القاهرة أونلاين

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة أن مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه مستمرة في مواعيدها المقررة دون تغيير .
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وأكد خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن ما تم تداوله من أنباء بشأن تحويلها إلى أونلاين خلال الأيام القادمة غير صحيح .
وأوضح "علم الدين" أن الجامعة تقوم بهذه المناقشات وسط إجراءات احترازية مشددة ، كما أنه لا يتم السماح لأي طالب باصطحاب أكثر من 5 أفراد ، وذلك حفاظًا على التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات والتكدسات في القاعات .
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وتابع ، أنه لا يوجد تأجيل لهذه المناقشات أو إجراؤها بطريقة أخرى أو مختلفة ، وإنما يتم إجراؤها كالمعتاد دون تغيير سواء في مواعيدها أو كيفية إقامتها .
ونوه المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة إلى أن الجميع ملتزم بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة ، زالحرص على التباعد الاجتماعي بين الحضور في القاعات والعبور من بوابات التعقيم الالكتروني وقياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم