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تعليم

محمود علم الدين: لا صحة لإجراء مناقشات الماجستير والدكتوراة بجامعة القاهرة أونلاين

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:02 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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احمد الشاهد
قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة أن مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه مستمرة في مواعيدها المقررة دون تغيير .

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وأكد خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن ما تم تداوله من أنباء بشأن تحويلها إلى أونلاين خلال الأيام القادمة غير صحيح .

وأوضح "علم الدين" أن الجامعة تقوم بهذه المناقشات وسط إجراءات احترازية مشددة ، كما أنه لا يتم السماح لأي طالب باصطحاب أكثر من 5 أفراد ، وذلك حفاظًا على التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات والتكدسات في القاعات .

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وتابع ، أنه لا يوجد تأجيل لهذه المناقشات أو إجراؤها بطريقة أخرى أو مختلفة ، وإنما يتم إجراؤها كالمعتاد دون تغيير سواء في مواعيدها أو كيفية إقامتها .

ونوه المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة إلى أن الجميع ملتزم بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة ، زالحرص على التباعد الاجتماعي بين الحضور في القاعات والعبور من بوابات التعقيم الالكتروني وقياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم
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