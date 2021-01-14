التنمية المحلية: المحافظات استعدت جيدا للتعامل مع الأمطار

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، إن هناك استعدادا كبيرا فى المحافظات للتعامل مع مياه الأمطار، موضحًا أن الإسكندرية اليوم تعرضت لـ أمطار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خبر اليوم المذاع على قناة أون اي، أن محافظة كفر الشيخ تعرضت هى الأخري لأمطار، وتم اتخاذ بعض الاجراءات الخاصة بمياه الشرب.
وكشف أن اللواء محمود شعراوي وجه باستمرار رفع درجة الاستعداد داخل المحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ، مضيفا أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع مع غرف العمليات بالمحافظات، خاصة فيما يتعلق بأزمة الأمطار والسيول واتخاذ التدابير اللازمة.
وأوضح متحدث التنمية المحلية، أن الاستعدادات بدأت منذ شهر أغسطس الماضى تحسبا للأمطار والسيول خاصة فى المدن الساحلية.
وأكد خالد قاسم، أنه تم رفع حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ، خاصة فى أماكن تجمعات الأمطار.
وأوضح المتحدث باسم التنمية المحلية، أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها لتلقى شكاوى المواطنين، لحل أى مشاكل تواجههم.