التنمية المحلية: المحافظات استعدت جيدا للتعامل مع الأمطار

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، إن هناك استعدادا كبيرا فى المحافظات للتعامل مع مياه الأمطار، موضحًا أن الإسكندرية اليوم تعرضت لـ أمطار.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خبر اليوم المذاع على قناة أون اي، أن محافظة كفر الشيخ تعرضت هى الأخري لأمطار، وتم اتخاذ بعض الاجراءات الخاصة بمياه الشرب.