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برلمان

برلمانية: تشجيع رواد الأعمال ومشروعات سلاسل القيمة أهم متطلبات الوقت الراهن

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:00 ص
النائبة هالة أبو
النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب
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سماح أنور
قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان، إن أبرز أولوياتها بالفصل التشريعي الجديد هي تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وأيضا سرعة مناقشة  لائحة القانون المنظم للمشروعات الصغيرة وعرضها علي المجلس، وذلك بما يتلائم مع التطورات والإستراتيجيات الحديثة التي تبنتها الدولة بالوقت الراهن.

طالبت "أبوالسعد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بتعزيز مشروعات سلاسل القيمة والاستفادة منها لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، بجانب تشجيع ريادة الأعمال وصغار المستثمرين وذلك من خلال إصدار آليات داعمة وتوضيحية توجههم للمسار الصحيح ليس لخدمة أهدافهم فحسب بل ولخدمة الصناعة المحلية مما يرفع درجة تنشيط المنتج القومي للدولة ويؤدي بنا إلي التصدير الدولي والحصول علي قيمة مضافة.


وأوضحت عضو مجلس النواب، أن برلمان 2021 يقع عليه مسئولية كبري جاءت نتيجة رفع المواطنين لمتطلباتهم وطموحاتهم نتيجة مستجدات العصر الذي تفرض علينا التنافس في تحقيق أعلي معدلات التنمية وسط السباق العالمي، كما تعد جائحة كورونا أهم التحديات القائمة وذلك بسبب عدم درايتنا بتوقيت إنتهاء الأزمة.


وتابعت النائبة حديثها، قائلة : وتقع المصانع المتعثرة من أولويات أجندة الحكومة والمجلس وبالفعل جاري وضع الخطط اللازمة لإنهاء أزماتهم، علاوة علي النظر في شتي احتياجاتهم المهنية.
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