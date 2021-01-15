ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: الحكومة تعطي اهتماما كبيرا لمجلس النواب والهدف الأساسي خدمة المواطنين

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:00 ص
النائب عمر وطنى
النائب عمر وطنى
Advertisements
القسم السياسى
أشاد النائب عمر وطنى، عضو مجلس النواب، بجهود الدولة ممثلة في الحكومة في دعم مجلس النواب المنقضي مدته، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على دعم مجلس النواب من أجل خدمة المواطنين أولًا ثم الدولة.

وأفاد "وطنى"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البرلمان في دورته الحالية سوف يعمل على مناقشة العديد من القوانين التي تخدم المواطنين في كافة المجالات، لافتًا إلى أن أهم القوانين التي تكون في أولويات المجلس قانون الأحوال الشخصية وأيضًا قانون الايجارات القديمة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الفترة القادمة سوف نشهد على تشريعات وقوانين جديدة يناقشها مجلس النواب، لافتًا إلى أن هذا الأسبوع قام المجلس بانتخاب رئيس المجلس والوكيلين وايضا تقسيم اللجان الفرعية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد هنأ المُستشار حنفي جبالي، بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس، خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب الذي يبدأ أعمال دور الانعقاد الأول له، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، ووكيلي المجلس المستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين. 

وأعرب رئيس الوزراء خلال الزيارة عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لرئيس مجلس النواب، في  مهمته الوطنية، مؤكدًا أنه قامة عظيمة، ترأست قمة الهرم الدستوري في مصر، كما تقدم بالتهنئة لوكيلي المجلس، مؤكدًا أن البرلمان والحكومة هما قوام العمل بالدولة المصرية، وأنه وجه الحكومة بالتعاون الكامل مع المجلس، ومساعدته في أداء دوره الرقابي والتشريعي.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهًا لأعضاء الحكومة بالتواجد في الجلسات حال  طلبهم، لافتًا إلى أنه سيكون هناك أيام مُحددة لكل وزير لمقابلة النواب، وهناك أمانة كاملة في مجلس الوزراء لمعاونة النواب في أداء مهامهم، وقدم مدبولي لرئيس مجلس النواب مذكرة بمشروعات القوانين التي تم إرسالها إلى البرلمان بهدف الاستمرار في مناقشتها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

برلمانى سابق يحدد الأجندة التشريعية لمجلس النواب الجديد

أول برقية من مجلس النواب للرئيس السيسي.. وإعلان خلو مقاعد 3 نواب للوفاة

وزير الأوقاف يهنئ جبالي لانتخابه رئيسًا لـ «النواب» وأبوالعينين وسعد الدين بمنصبي وكيلي المجلس

رئيس نادي القضاة يهنئ رئيس مجلس النواب والوكيلين

مدبولي: توجيه للحكومة بالتعاون الكامل مع مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على إحالة مشروعات القوانين المعطلة للجان النوعية

ترشيحاتنا

دراسة تكشف عن علامة جديدة تشير لارتفاع ضغط الدم

مزيج سحري .. تناول هذه المكونات معا لتعزيز صحة الهضم

في عيد ميلاد نورهان .. تعرف على عمرها وسبب ابتعادها عن التمثيل لفترة

تأجيل تدريبات حفل تنصيب بايدن بسبب تهديدات أمنية

حقيقة الكلام أثناء الوضوء.. هل يبطله أم لا ؟

بملابس أنيقة .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول الشوفان ؟

مزيج سحري .. تناول هذه المكونات معا لتعزيز صحة الهضم

بالريال السعودي .. سعر فستان يارا في أحدث ظهور