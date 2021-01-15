برلماني: الحكومة تعطي اهتماما كبيرا لمجلس النواب والهدف الأساسي خدمة المواطنين

أشاد النائب عمر وطنى، عضو مجلس النواب، بجهود الدولة ممثلة في الحكومة في دعم مجلس النواب المنقضي مدته، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على دعم مجلس النواب من أجل خدمة المواطنين أولًا ثم الدولة.





وأفاد "وطنى"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البرلمان في دورته الحالية سوف يعمل على مناقشة العديد من القوانين التي تخدم المواطنين في كافة المجالات، لافتًا إلى أن أهم القوانين التي تكون في أولويات المجلس قانون الأحوال الشخصية وأيضًا قانون الايجارات القديمة.





وأكد عضو مجلس النواب، أن الفترة القادمة سوف نشهد على تشريعات وقوانين جديدة يناقشها مجلس النواب، لافتًا إلى أن هذا الأسبوع قام المجلس بانتخاب رئيس المجلس والوكيلين وايضا تقسيم اللجان الفرعية.





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد هنأ المُستشار حنفي جبالي، بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس، خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب الذي يبدأ أعمال دور الانعقاد الأول له، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، ووكيلي المجلس المستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين.





وأعرب رئيس الوزراء خلال الزيارة عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لرئيس مجلس النواب، في مهمته الوطنية، مؤكدًا أنه قامة عظيمة، ترأست قمة الهرم الدستوري في مصر، كما تقدم بالتهنئة لوكيلي المجلس، مؤكدًا أن البرلمان والحكومة هما قوام العمل بالدولة المصرية، وأنه وجه الحكومة بالتعاون الكامل مع المجلس، ومساعدته في أداء دوره الرقابي والتشريعي.





وأوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهًا لأعضاء الحكومة بالتواجد في الجلسات حال طلبهم، لافتًا إلى أنه سيكون هناك أيام مُحددة لكل وزير لمقابلة النواب، وهناك أمانة كاملة في مجلس الوزراء لمعاونة النواب في أداء مهامهم، وقدم مدبولي لرئيس مجلس النواب مذكرة بمشروعات القوانين التي تم إرسالها إلى البرلمان بهدف الاستمرار في مناقشتها.