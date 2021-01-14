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فن

سمية الخشاب تطعم أسدا داخل حديقة الحيوان.. فيديو

الخميس 14/يناير/2021 - 11:02 م
صدى البلد
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يارا عمرو

نشرت الفنانة سمية الخشاب فيديو جديد من حديقة الحيوانات بدولة الإمارات، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات  "إنستجرام".

 

تظهر سمية الخشاب في الفيديو وهي تطعم اسدًا قطعة من اللحم، بينما ترتدي سمية الخشاب طقم كاجوال مكون من جاكيت باللون الاسود، وتيشيرت باللون الزهري.

 

وتفاعل معها العديد من المتابعين كالاتي:

 

بحبك – جميلة – قلبك جامد اوي

 

شار إلى أن سمية الخشاب، تستعد للمشاركة في مسلسل "موسى" المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

 

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وشيرين رضا وباسم سمرة وسيد رجب ورياض الخولي، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة.

 

يذكر أن محكمة أسرة سيدى جابر، بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية، ألزمت الفنان أحمد سعد، بدفع 270 ألف جنيه في الدعوى المقامة من سمية الخشاب كنفقة للعدة والمتعة.

 

وألزمت المحكمة "سعد" بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 أشهر ومبلغ عشرة آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرًا، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

 

كانت سمية الخشاب تقدمت بدعوى قضائية تحمل رقم 1939 لسنة 2019 ضد الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية بمحل سكنها ببطاقة الرقم القومى تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا


 

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