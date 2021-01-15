حبس عاطل وزوجة نجله لتحويلهما شقة لمصنع استروكس

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل وزوجة نجله، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامها بتحويل شقة لمصنع مخدرات بمنطقة السلام.





أمرت جهات التحقيق بإرسال المضبوطات من المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عنهما.





وكان قد ألقى رجال مباحث القاهرة القبض علي عاطل وزوجة نجله حولا شقة بمدينة السلام لمصنع مخدرات، تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة.





وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي إخطارا من قسم شرطة السلام ثان يفيد ورود معلومات لمباحث القسم أن عاطل وزوجة نجله يزاولان نشاطًا إجراميًا تخصص في تصنيع مادة الاستروكس المخدر بقصد الاتجار بها متخذين من الشقة محل سكنهما مكانًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، تم استهدافهما بمأمورية بقيادة اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة أسفرت عن ضبطهما حال تواجدهما داخل الشقة، وعُثر بداخلها على كمية من الاستروكس المخدر وكمية من البودر المخدر و ٢ ميزان حساس و ٢ زجاجة بداخلها مادة الاسيتون " المستخدم في تصنيع مادة الاستروكس المخدر" وعدد ٢ زجاجة بداخلهما مادة التنر وكمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة " معدة للتعبئة " و مبلغ مالي ٧٢ ألف جنيه.



