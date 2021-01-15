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حوادث

حبس عاطلين يسرقان المحال التجارية في مصر الجديدة

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:59 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس لصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بالتخصص فى سرقة الملابس من المتاجر بأسلوب المغافلة والاستيلاء على متعلقات المواطنين بأسلوب النشل فى مصر الجديدة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنهما.

نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى ضبط لصين سرقا محل ملابس بمصر الجديدة ، وتبين انهما تخصصا في سرقة المتاجر بأسلوب " المغافلة " وكذا الاستيلاء على متعلقات المواطنين بأسلوب " النشل ".

أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بشارع عمر بن الخطاب ـ دائرة القسم  تمكنوا من ضبط عاطلين وبحوزتهما حقيبة بداخلها كمية من الملابس الحريمي  ( مجهولة المصدر ) .

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل محل ملابس كائن  بميدان الإسماعيلية ـ دائرة القسم بإسلوب " المغافلة ".

و اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المتاجر بأسلوب " المغافلة " وكذا الاستيلاء على متعلقات المواطنين بأسلوب " النشل " ، وأقرا بارتكاب عدد  3 حوادث سرقة .

تم بارشادهما بمسكنهما ضبط مبلغ مالي16.500 ألف جنيه من متحصلات بيع الملابس المستولى عليها  ، وأضافا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية ، بإستدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة ، تحرر عن ذلك  المحاضر اللازمه ، وتولت النيابة العامة التحقيق .
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