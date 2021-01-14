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محافظ الشرقية: مبادرة إبدأ حلمك تساعد الشباب على فهم الحياة الصحيحة.. فيديو

الخميس 14/يناير/2021 - 11:41 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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حمزة شعيب
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، تزور الشرقية لمتابعة فعاليات تخريج شباب مشروع "أبدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل وتنمية مهارات المبدعين، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض.

وأضاف ممدوح غراب خلال مشاركته في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن محافظة الشرقية هي المحافظة رقم ثلاثة التي تتم فيها مبادرة "أبدأ حلمك"، والتجربة تمت بشكل رائع وفعال.

وتابع "أن المبادرة شارك بها عدد كبير من الشباب باختلافهم كل الأعمار موجودة وكل الأشكال موجودة"، مؤكدا أن المبادرة تدعم الشباب وتصلح المفاهيم لهم وتساعدهم على فهم الحياة الصحيحة، لأن الفنون هي غذاء الروح.

"مبادرة أبدأ حلمك" تهدف لتدريب شباب الفنانين بالأقاليم على فنون الأداء وإعداد ممثل شامل ويعمل على نشر منظومة القيم الإيجابية الطاردة للتطرف لدى الشباب من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة واحترام الأديان والاختلاف فى الرأى.
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