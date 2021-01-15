"المتاجرة مع الله" .. حكاية متطوع لتغسيل ضحايا كورونا في الوادي الجديد

تطوع المواطن عبد العظيم أحمد، للمتاجرة مع الله بتغسيل وتكفين ضحايا كورونا بمدينة الخارجة. ب الوادي الجديد.

أوضح عبد العظيم أنه منذ ظهور الفيروس فى المحافظة، وهو يقوم بتغسيل وتكفين المتوفين وفقا للإجراءات الاحترازية بتوجيهات إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية وبمساعدة فريق من زملائه، وذلك داخل مشرحة المستشفى ويتم تعقيمهم قبل وبعد الغسل والتكفين وبتم التخلص من الملابس بطرق آمنة.





وأضاف، أنه بعد تغسيل أول حالة كورونا بالخارجة لم يكن خائفا، ولكن أسرته كانت في حالة ذعر ومع تكرار الحالات أصبح الأمر اعتياديا لديهم، ولكنه يحرص على تعقيم نفسه خوفا على أبنائه وأحفاده من العدوى، مؤكدا أن أخطر ما يواجهه هو إخفاء الأهالي سبب الوفاة وهو ما يتسبب في تعرض المغسلين والقائمين بعملية الدفن للإصابة بالعدوى حيث أصيبت سيدتان متطوعتان بتغسيل الوفيات من النساء، كما أصيب 3 رجال من المسئولين عن الدفن وتم عزلهم منزليا حتى التعافي.





ووجه عبد العظيم رسالة للمتطوعين بضرورة المساهمة في توفير مستلزمات الوقاية لقطاع الصحة دعما لجهود الحكومة في مواجهة الفيروس، حيث أنهم في بعض الأوقات يتعذر عليهم الحصول على بدل الوقاية ومستلزمات التعقيم ويلجأون لشرائها من أى مكان لضيق الوقت.



