حبس عصابة تقليد العملات النقدية في القاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس تشكيل عصابي، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى تقليد العملات النقدية بالقاهرة.





وامرت النيابة بارسال العملات المضبوطة لوحدة التزييف بمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير مفصل عنها.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنهما.





تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابى لتقليد العملات النقدية، تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير .





وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي اخطارا من إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة يفيد ضبط 3 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة حال إستقلالهم سيارة ملك وقيادة أحد المتهمين بدائرة قسم شرطة عابدين ، وبحوزتهم مبلغ مالى "فئات مختلفة" مقلدين عملات محلية ، عدد من الملصقات منسوب صدورهم لفرع أحد البنوك.





وبعرضهم علي اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة إعترفوا بقيامهم بتقليد المبلغ المضبوط بقصد ترويجه بين المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وإتخاذهم من الشقة سكن أحد المتهمين مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .



