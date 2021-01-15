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مرأة

بالريال السعودي .. سعر فستان يارا في أحدث ظهور

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:02 ص
يارا
يارا
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة يارا صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة سوارية.

وتألقت يارا، مرتدية فستان باللون البني اللامع بالأكمام الطويلة، ومنسدلا بطريقة تكشف عن جمال قوامها، مقفول من منطقة الصدر مع ربط الحزام على منطقة الخصر.

وجاء الفستان من توقيع marmar halim، وقد بلغ سعره 1634 ريال سعودي.

وحرصت يارا على وضع المكياج الجذاب، فاختارت اللون البني في الشفاه، مع البلاشر المميز على الوجنتين، وبرزت جمال عيناها بالآيشادو البني والماسكرا.

كما تزينت بالمجوهرات الثمينة فارتدت الأسورة في اليد مع الأقراط اللافتة.

يارا يارا
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