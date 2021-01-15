غدا دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس أون لاين بجامعة حلوان

أعلن مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ، تنظيم ورشة عمل بعنوان «الوصول إلى مصادر المعلومات القانونية عبر الإنترنت»، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.





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ويحاضر فى ورشة العمل، الدكتور أحمد كارم أحمد مرداش المدرس بقسم العلوم كلية الآداب - جامعة حلوان، والمستشار السابق بوحدة المكتبة الرقمية للمجلس الأعلى للجامعات، وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للباحثين المهتمين بالمشاركة .





ومن المقرر أن تتطرق الورشة الى العديد من الموضوعات الهامة للباحثين منها :





- مفهوم حرية الوصول إلى المعلومات القانونية عبر الإنترنت .





- معاهد المعلومات القانونية كأداة للوصول إلى موارد المعلومات القانونية الأساسية





- أدوات البحث القانونية على الويب (محرك بحث - دليل البحث - محرك بحث ميت) .





- حرية الوصول إلى حركة القانون .





- حيل البحث في نظام استرجاع المعلومات













وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، يوم السبت 16 يناير 2021، موعدا لانعقاد ورشة العمل، فى تمام الساعة 6 مساء









كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:





https://us02web.zoom.us/j/85168273401?pwd=NTRyMmVjWktyajVYZENNSVVHSVE5QT09





Meeting ID: 851 6827 3401

Passcode: 494153



















