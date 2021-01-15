أخبار التوك شو.. بكري: محمد أبو العينين له دور برلماني كبير منذ التسعينيات.. رئيس سيمنز: الرئيس السيسي يسير على المسار الصحيح.. حقيقة تقديم الدكتور علي عبد العال استقالته لـ مجلس النواب

تناولت برامج التوك شو اليوم ، العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصدها لكم خلال التقرير التالي:
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الدكتور علي عبد العال دخل المجلس وأدى القسم مؤكدا أنه كان شخصا نبيلا في العديد من صغائر الأمور التي تطاله خلال الفترات الماضية ولا أساس لها من الصحة.
وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، أن العديد من قنوات الإخوان التي تبث سمومها وتنشر الشائعات الكثيرة عن أعضاء المجلس وكل من لهم دور كبير في الدولة المصرية.
قال جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز"، إنهم قطعوا شوطا كبيرا بالعمل مع مصر في مشروعات الطاقة العملاقة.
وأضاف كايسر في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "نحن على أعتاب الموجة الثانية للتنمية الاقتصادية، وتتمثل في البنية التحتية الخاصة بـ نقل الركاب والبضائع بكفاءة وأمان وفعالية ".
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الدكتور على عبد العال نفى تقديم استقالته أو عزمه على تقديم الاستقالة، مؤكدا أنه ينفي شائعات وجوده بالمركز الطبي العالمى وأكد أنه ذهب إلى البرلمان وأدى القسم مثل أي عضو وأن دفاعه عن ثوابت الوطن لا يتزعزع.
وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن مجلس النواب السابق والذي كان برئاسة الدكتور علي عبد العال تحمل الكثير فى الـ 5 سنوات الماضية.
الكهرباء: نستهدف الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 20% بنهاية 2021
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن الجماعات التكفيرية تجتزئ الفتاوي من سياقها التاريخي، مؤكدا أن القول بتعطيل الاجتهاد هو محاولة لتعطيل الحياة نفسها.
وأضاف عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن العلماء قاموا بتنقيح كتب السنة من قبل، حيث إن الفهم هو توافق العقل مع النقل.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة فقدت من ايراداتها منذ بدء جائحة كورونا في مارس الماضي 2020 وحتي يوليو ما يقرب من الـ200 مليار جنيه، متوقعا أن تفقد الدولة خلال العام الحالي من 150 إلى 200 مليار جنيه أيضا بسبب تأثير وتداعيات فيروس كورونا.
وأوضح معيط، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن خطة وزارة المالية لخفض عجز الموازنة اضطربت بسبب تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا أن قطاعي الطيران والسياحة تأثرا بشدة منذ بدء الجائحة وحتى الان.
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم بين الوزارة وعدد من الوزارات الاخرى وبعض الأجهزة، يهدف إلى توفير التمكين الاقتصادي للعمالة المتضررة من كورونا وكذا للعمالة العائدة من الخارج.
وتابعت السعيد خلال مداخلة هاتفية مع "اكسترا نيوز"، منذ بداية جائحة كورونا تم جمع معلومات حول العمالة العائدة من الخارج عبر "استمارة نورت بلدك"، بهدف معرفة حجم العمالة العائدة وتخصصاتهم بهدف توفير فرص تشغيل لهم.
قال المهندس عيد كريم رئيس الإدارة المركزية للطرق و الكباري بأسوان، إن محور كلابشة يعتبر شريانا جديدا للتنمية والعمران بصعيد مصر.
وأضاف خلال لقاء ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامية دينا عصمت، أن محور كلابشة بطول 23 كيلو، وبتكلفة مليار و 50 مليون جنيه، وأن هذا المحور حر أى لا توجد به أى تقاطعات.
قال المهندس أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن إنتاج الهيدروجين الأخضر، يتم من خلال التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الطاقة المتجددة.
وأضاف حمزة خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز" أن اتفاق النوايا بين الكهرباء و شركة سيمنس للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى لهذا المشروع الأول من نوعه، معقبا:" نسعى للتنويع فى مصادر الطاقة حتى 2035.
قال المهندس عبد الوهاب حلمى مدير مشروع محطة الحبل الأصفر، إن المحطة تعالج 2.5 مليون متر مكعب فى اليوم الواحد من مياه الصرف الصحي، موضحًا أن هناك خطة للوصول بـ المحطة لـ 3.5 مليون متر خلال عام 2026، لتصبح أكبر محطة فى العالم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامية دينا عصمت، أن هذه المحطة تجمع المياه الخاصة بالضفة الشرقية للنيل.
عرضت فضائية " CNN” فيديو لرئيسة مجلس النواب الامريكي "نانسي بيلوسي" تتحدث من خلاله للمرة الأولى بعد التصويت التاريخي من قبل مجلس النواب على عزل الرئيس "دونالد ترامب" بتهمة التحريض على أعمال الشغب والتمرد التى قام بها أنصار ترامب أثناء اقتحام مبنى "الكابيتول الأمريكي" والذى نتج عنه خمسة قتلى.
وقالت "بيلوسي" أثناء الخطاب "إن ترامب خطر واضح على الولايات المتحدة الأمريكية وأن لا أحد فوق القانون ولابد من حماية دستور الولايات المتحدة وندافع عنه"