أخبار التوك شو.. بكري: محمد أبو العينين له دور برلماني كبير منذ التسعينيات.. رئيس سيمنز: الرئيس السيسي يسير على المسار الصحيح.. حقيقة تقديم الدكتور علي عبد العال استقالته لـ مجلس النواب

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن الجماعات التكفيرية تجتزئ الفتاوي من سياقها التاريخي، مؤكدا أن القول بتعطيل الاجتهاد هو محاولة لتعطيل الحياة نفسها.





وأضاف عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن العلماء قاموا بتنقيح كتب السنة من قبل، حيث إن الفهم هو توافق العقل مع النقل.







